Vezza d'Alba in lutto per la morte di Francesco Marchisio, fondatore di Marchisio Moto

È morto all'età di 81 anni Francesco Marchisio, di Vezza d'Alba.

Nel 1962 fondò la ditta Marchisio. Da allora l'azienda è diventata concessionaria ufficiale di alcuni dei brand più rinomati e si è anche inserita nel mercato delle mini-auto.

Marchisio lascia la moglie Costa Miresa, i figli Roberto con la moglie Renata, Luisella con il marito Marco, i nipoti Andrea, Chiara, Francesca e Giulia, oltre alle sorelle Caterina e Giuseppina.

I funerali saranno celebrati lunedì 2 settembre alle 10.30 nella parrocchia di San Martino a Vezza d'Alba, partendo dall'ospedale di Alba alle 9.40 con breve sosta presso l'abitazione di Borbore, piazza San Pancrazio. La salma proseguirà per il cimitero di Castellinaldo d'Alba. Il Rosario sarà recitato domenica 1° settembre alle ore 21 in parrocchia.

Per desiderio di Francesco e della famiglia non fiori ma offerte per l'associazione Sportabili Alba.