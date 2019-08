È durato quasi due ore l'intervento dei vigili del fuoco di Barge per salvare una mucca che rischiava di cadere in un burrone a Montoso. L'animale aveva una zampa rotta ed era rimasto in bilico su un dirupo, in località alpeggio Pian del Mar.

Sul posto la squadra di Barge con due automezzi, l'elicottero Drago 55 del nucleo di Torino e l'ausilio di un veterinario. L'operazione di salvataggio è iniziata intorno alle ore 15.

La mucca è stata imbragata e portata in zona sicura dal velivolo.