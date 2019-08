Con la firma digitale si guadagna più tempo e sicurezza

La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata che soddisfa tutti i requisiti relativi all'autenticità, all'affidabilità e alla validità legale di un documento. In parole semplici, la firma digitale, è l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta. Si tratta di uno strumento che consente ai cittadini, ai professionisti ed alle imprese di firmare dei documenti facendoli diventare con valore legale.

Le tecnologie in questo ambito sono già disponibili da diverso tempo così come gli strumenti legislativi e consentono tempi più rapidi nello svolgere alcune pratiche in assoluta sicurezza. Questo nuovo fenomeno è uno step fondamentale verso l’innovazione, l’efficienza, la sostenibilità e il risparmio.

Il procedimento informatico si basa sui concetti di: autenticità, integrità e validità di un documento. Nel primo caso assicura e garantisce che la persona che ha firmato il documento si assuma anche la responsabilità del suo contenuto. Per quanto riguarda il secondo concetto, si tratta di una condizione che serve a dimostrare che il documento firmato non sia modificabile. In ultima analisi il documento firmato non può essere disconosciuto.

La firma digitale sta diventando sempre più una procedura indispensabile per conferire validità legale ai documenti informatici in una serie di contesti come la sottoscrizione di contratti, di dichiarazioni o di atti amministrativi nel pubblico e nel privato. Esistono diversi software firma elettronica che si basano su tecniche informatiche che consentono di associare in modo indissolubile un numero binario, ovvero la firma a un documento informatico, che rappresenta fatti, atti o dati che abbiano una valenza giuridica rilevante.

Tramite l’apposizione della firma digitale chiunque potrà sottoscriverne il contenuto, assicurarne la provenienza e garantire l'inalterabilità delle informazioni in esso contenute.