Noleggiare l’auto con il conducente permette di affrontare con tranquillità svariati impegni quotidiani

Oggi sta diventanto sempre più importante considerate il noleggio auto con conducente, o richiedere il servizio taxi, come soluzione ideale per ogni tipo di viaggio. Infatti l’essere comodamente accompagnati in città, e fuori, riduce sicuramente lo stress o l’ansia dell’usare un proprio veicolo in luoghi che non conosciamo o che ci risulta difficile raggiungere. Sicuramente il primo dei vantaggi si evidenzia quando si tratta di dover prendere un aereo e soggiornare a lungo fuori: considerando il costo dei parcheggi ed il lasciare la propria auto fuori per molto tempo, vi può essere addirittura un risparmio economico.

Inoltre i centri cittadini sono sempre più interdetti alle auto e con parcheggi comodi inesistenti o lontani. Quindi noleggiare un’auto con conducente può rivelarsi utile quando ci si deve muovere in città, sia per motivi professionali che di svago, ma estremamente utile per lunghi viaggi di lavoro, o anche solo nel caso di importanti appuntamento in centro, o per un meeting, in cui si rischia di fare tardi proprio per via del parcheggio o perché in corso uno sciopero dei mezzi pubblici. E, da non trascurare, l’importanza di potersi rilassare a panzi o cene, oppure divertirsi in discoteca e poi essere certi di tornare a casa in tutta sicurezza grazie a qualcuno che si prende cura del nostro rientro. Insomma, avere un’autista che ci viene a prendere direttamente a casa, ci porta a destinazione e ci riporta indietro, senza perdite di tempo durante il percorso e con tutta la comodità di viaggiare a bordo di un’auto moderna ed elegante, non a caso è diventata una utilità a cui sempre più persone ricorrono. Un servizio estremamente comodo e affidabile. E, a conti fatti, spesso più economico.

Nella provincia di Cuneo opera da moltissimi anni l’Erremmeservice che garantisce una serie di servizi affidabili e precisi che permettono di effettuare viaggi o spostamenti in maniera efficace, puntuale e soprattutto in totale comfort e sicurezza.

Erremmeservice collabora con Aziende, Enti Pubblici e privati mettendo a disposizione l'esperienza acquista nel settore della mobilità business e tempo libero. Effettua trasferimenti in tutte le città d'Italia, i principali aeroporti italiani, porti marittimi, stazioni ferroviarie, servizi di rappresentanza, località sciistiche, tour nelle città ed ogni altro tipo di destinazione. L'autista a vostra disposizione è un professionista che garantisce la disponibilità 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, con l'obiettivo di ricercare la totale soddisfazione del cliente.

I mezzi a disposizione dell’azienda sono:

Mercedes Classe E con 1-3 posti interni in pelle dotata di ogni comfort; Opel Vivaro con 1-8 posti, dotato di tutti gli optional; Citroen Spacetourer con 1-8 posti, interni in pelle nera dotata di ogni comfort. Connessione a bordo con tecnologia Wi-Fi - Dispositivo POS per effettuare pagamenti con carta di credito - Navigatori satellitari sempre aggiornati. Inoltre tutti i mezzi sono autorizzati alla libera circolazione su corsie preferenziali e zone a traffico limitato (ZTL).

Usufruire dei servizi di Erremmeservice significa ottimizzare il proprio tempo e organizzare al meglio il lavoro mentre si è a bordo della vettura, gestendo in assoluta sicurezza le proprie trattative economico/lavorative, poiché discrezione e rispetto della privacy sono fondamentali per l’azienda.

Il prezzo viene concordato prima della tratta e non riserva sorprese né variazioni di prezzo. Il pagamento è effettuato in modo veloce e sicuro. Contatti: +39 349 1801832 - info@taxisaluzzo.com - www.taxisaluzzo.com/