Rivoira di Boves: al debutto il “Gran Mercato”

Una interessante novità si affianca alle numerose proposte predisposte da “Rivoira, terra di vita” in occasione della 2° sagra della patata della Bisalta. Per la prima volta si terrà il mercato, per le animate strade della frazione.

Si comincerà alle 9,00 e per tutta la giornata, si potranno acquistare prodotti del territorio, trote, farro, formaggi unitamente ad abbigliamento, oggetti decorativi, bigiotteria e molto altro ancora.

Al “giretto” al mercato, suggeriamo di aggiungere la visita alla 21° Mostra delle produzioni agricole ed artigianali “AI PIEDI DELLA BISALTA”, il meglio di quanto proposto dai nostri agricoltori e dagli artigiani. Anche qui moltissime novità e curiosità all’insegna della territorialità.

La mostra aprirà con l’inaugurazione delle ore 11,00 alla presenza delle autorità locali.