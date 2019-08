A Dogliani ultimo appuntamento con "la bella estate", itinerario gastronomico per le vie del paese

Con l'avvicinarsi della vendemmia arriva l'ultimo appuntamento di “La Bella Estate”, rassegna enogastronomica ispirata all'opera pavesiana che nel corso di cinque appuntamenti nel mese di agosto ha tenuto banco nelle vie del paese, coniugando buon cibo e buona musica ed attraendo un pubblico vario e numeroso, composto da visitatori locali ma anche da molti turisti.

Sabato 7 settembre, a partire dalle ore 19.30, l'evento tornerà a coinvolgere molti dei locali che hanno dato vita alla manifestazione, questa volta in un percorso itinerante che toccherà i vari punti del paese.

Per l'occasione, la toponomastica sarà declinata in senso enoico: le vie prenderanno il nome dei vini più celebri di Langa, e così Piazza Dogliani (piazza Umberto I) accoglierà i visitatori con i Tajarin del Caffè della Riviera e con il Bramburger (hamburger con la salsiccia di Bra) della Scelta Dispensa Casarico – Musica a cura del gruppo Kahn-G; via Nascetta (via Vittorio Emanuele) proporrà l'insalata di farro dell'Enoteca Scacciatappo e la musica di Rhythm Brain Dj; piazza Nebbiolo (piazza Carlo Alberto) presenterà salumi di selvaggina e formaggi di Langa della Locanda del Sorriso, con il sottofondo musicale di Bossa Project Asti; via Arneis (via Savona) servirà pollo al curry del Cafè de la Paix, con musica a cura di Mavida Band.

Dunque, un itinerario “gustoso”, per vivere in spensieratezza nella patria del Dolcetto l'ultimo scampolo dell'estate in collina.

La manifestazione “La Bella Estate” si deve all'iniziativa di Ascom Dogliani – l'associazione che riunisce gli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, già artefice di numerosi eventi in collaborazione con l'Associazione Commercianti Albesi - con il sostegno della Camera di Commercio di Cuneo e con il patrocinio del Comune di Dogliani, che l'ha inserita nel calendario di eventi “Passaggi a settembre”.