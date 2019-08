A Fossano la mostra dell'artista cuneese Giovanni Grappolo

A Fossano, nell'ambito degli Eventi in Borgo Vecchio 2019, dal 6 al 29 settembre sarà allestita nella Chiesa di San Giovanni, in Via Garibaldi 71, la mostra del pittore cuneese Giovanni Grappiolo, artista che si dissocia completamente dagli schemi classici di rappresentazione.

Nelle sue opere, infatti, si delinea un perfetto mix tra figurativo e astratto, tra impressionismo ed espressionismo.Inaugurazione venerdì 6 settembre ore 21.00.Orari di apertura: dal venerdì alla domenica, dalle 16.30 alle 19.30.

Ingresso libero e gratuito.