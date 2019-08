A Novello arriva il Memorial Salvino Camera

Domenica 8 settembre alle ore 14,30 appuntamento a Novello per la Camminata non competitiva organizzata dal Rotary Club di Alba in memoria del dottor Salvino Camera; il ricavato servirà a sostenere la Scuola infermieri dell'Ospedale di Wamba.

Quota di partecipazione euro 20. Appuntamento al piazzale del campo sportivo all'ingresso di Novello.

A termine Apericena organizzata con la collaborazione della Pro loco di Novello.

Gli organizzatori: "Il 10 settembre saranno sei anni che Salvino Camera, primario di chirurgia, non è più tra noi, ma il suo progetto,a cui ha dedicato generosamente il suo tempo e la sua professionalità di medico, prosegue: oltre agli studenti attuali, quest'anno a ottobre ci sarà la cerimonia di premiazione dei primi tre allievi della scuola infermieri del villaggio di Wamba, a circa 300 chilometri da Nairobi. Grande è la soddisfazione di aver aiutato dei ragazzi con scarse risorse economiche a diventare infermieri, coronando il loro sogno di essere un sostegno per le famiglie e per la comunità".

L'iniziativa è stata sostenuta nel corso di questi anni dalla Fondazione Ferrero e dal Rotary Club di Alba.

Informazioni e prenotazioni: alba@rotary2032.it Ezio Porro (Presidente Rotary Club di Alba) 335 679 2168 Roberto Reggio 335 8097325