Ecco cosa fare e dove andare in questo fine settimana a cavallo tra agosto e settembre

Scopri tutte le manifestazioni in Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it





Feste patronali, sagre e manifestazioni varie

A San Rocco Castagnaretta, frazione di Cuneo, sabato e domenica è in corso la 92ª Mostra Regionale Ortofrutticola“Città di Cuneo”. Esposizione lungo viale San Sereno: verrà allestito un padiglione unico coperto, all’interno del quale troveranno posto le tradizionali e fantasiose esposizioni di frutta e verdura allestite dalle Associazioni di categoria e i Consorzidi tutela con le loro produzioni di eccellenza. Lungo la via di accesso a piazzale Don Marro saranno sistemati i banchetti dei produttori agricoli, mentre via Demonte diventerà una sorta di piccolo “museo” della tradizione agricola, con esposizione di attrezzature e macchinari d’epocamessi a disposizione da produttori agricoli del territorio.



Fino al 2 settembre è festa patronale a Cappellazzo, frazione di Cherasco. Sabato 31 agosto, alle 14,30 gara a bocce e dalle 20,30 arriva la Porchetta con verdure pastellate e patatine. La serata sarà allietata da Mike e i Simpatici. Domenica primo settembre le funzioni religiose: alle 11.15 la Santa Messa con la processione per le vie della frazione. Alle 14,30 gara a bocce e pomeriggio con giochi per i bambini. Dalle 17 Merenda sinoira no stop poi si balla con I Roeri. Ultimo giorno di festa lunedì 2 settembre: al pomeriggio gara a bocce e alle 20,30 arriva la tradizionale Serata della Trippa. Si balla occitano con il gruppo Lou Serpent. Le serate danzanti sono ad ingresso libero.

Prevista anche la lotteria, in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto.

Info e programma completo: https://www.facebook.com/pg/Pro-Loco-Cappellazzo





Torna a Montaldo Roero, nell'ultimo week end di agosto, la suggestiva festa del "Ponte dei Sapori" che, in questa edizione, prevede molti interessanti e divertenti appuntamenti.

Arte, cultura ed enogastronomia locale si incontrano e si intrecciano nella manifestazione, che vede come evento principale l’affascinante “Ponte sulle Rocche”, scenario della suggestiva Cena sul ponte in programma sabato 31 agosto dalle ore 19.30. Una serata imperdibile dai sapori unici, abbinati ai grandi vini DOCG del Roero. La cena si svolgerà sul Ponte tra le Rocche di Montaldo che unisce da un lato i versanti del fiume Tanaro, ricchi di colline e vigneti, di frutteti e dall’altro le terre della pianura, caratterizzate da boschi e verdi campi di cereali.

In caso di maltempo la cena sul ponte verrà annullata.

Domenica 1° settembre sarà dedicata alla manifestazione “Il Paese dei Sapori” con stand enogastronomici, artisti di strada e il Concerto Live della Società Filarmonica Salassese tra i boschi del sentiero S1, nell’area denominata “Il Cristo delle Rocche”. Alle 21, nella Piazza del Borgo, ci sarà lo spettacolo Teatrale Comico della “Compagnia der Roche”.

Info e programma completo: https://www.comune.montaldoroero.cn.it





Rimanendo nel Roero, domenica 1° settembre a Sommariva Perno, a partire dalle 11.30 in Piazza Marconi (di fronte al Municipio), partirà la camminata enogastronomica “Da Ciabot a Ciabot” tra le colline dell’Arneis. Partendo dal centro storico, in Piazza Marconi a partire dalle 11.30 si raggiungerà, percorrendo una strada panoramica di circa 3 Km in mezzo alle vigne, la frazione di Valle Rossi passando dalla chiesa di Tavoletto. Lungo il percorso, nei tradizionali Ciabot, saranno allestite diverse postazioni, dove verranno proposte varie specialità culinarie accompagnate dai vini del territorio. Per il rientro da Valle Rossi ai parcheggi a Sommariva Perno capoluogo si proporrà, oltre Bus Navetta gratuito, il ritorno a piedi seguendo il percorso indicato con tratteggio blu sulla mappa; a metà percorso verrà allestito un ciabot che offrirà acqua fresca e/o tisane.

Gli amici a 4 zampe sono i benvenuti. Posti limitati, necessario prenotare al 392 6089314.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 8 settembre.

Info: http://www.prolocosommarivaperno.it/





A Pollenzo, frazione di Bra, domenica primo settembre ci sarà il mercatino dell’antiquariato minore e dell’usato. L’evento, occasione di incontro e scambio tra collezionisti, antiquari e trovarobe, si svolgerà dalle 8 alle 19 nelle vie e nelle piazze di Pollenzo e sarà garantito anche in caso di pioggia.





Questo fine settimana a Ceresole d’Alba tornerà l’appuntamento con gli eventi di fine estate tra serate enogastronomiche, spettacoli e tante iniziative per grandi e bambini intorno al PalaCeres allestito in piazza Caccia. All’insegna della solidarietà, la scatolata di beneficenza allestita nella confraternita di San Bernardino resterà aperta per tutto il periodo festivo e il ricavato sarà devoluto all’Ail di Cuneo Paolo Rubino.

Nel pomeriggio di sabato inizierà in bocciofila la gara di bocce e dalle 19,30 pizza per tutti al PalaCeres, mentre alle 23 scoccherà l’ora della festa dei neodiciottenni con la musica del giovane dj e producer Mazay. Domenica comincerà alle 11,45 con l’inaugurazione dell’orto del parroco, poi verrà consegnata una copia della Costituzione Italiana ai neomaggiorenni e seguirà l’aperitivo. Nel pomeriggio ci sarà «Attività in piazza» con una serie di stand che si snoderanno per la piazza e per il paese, presentando al pubblico le varie associazioni e realtà locali, dallo sport al volontariato tra esibizioni artistiche e culturali, con la possibilità di cimentarsi in piccole prove sportive e altre attività. La giornata si concluderà con la grande grigliata di carne e il karaoke.

Info: https://comune.ceresoledalba.cn.it e https://www.facebook.com/ProLocoCeresole





Si festeggia anche a Ricca d’Alba con musica e buon cibo; sabato 31 agosto alle 20.00 gran serata

Paella (con antipasto di pesce, paella a volontà e dolce), alle 21.00 serata danzante con i Mascalzoni Latini. Domenica 1° settembre Gran serata porchetta e serata danzante con Marianna Lanteri. Info: https://www.facebook.com/prolocoriccacn/





A Guarene, nella frazione Vaccheria è in programma la 164° edizione della Fiera con un programma ricco di spettacoli, musica e serate gastronomiche. Sabato 31 agosto apertura dello stand gastronomico alle 20.00, a seguire lo spettacolo con il Mago Tony e poi, alle 21.00 musica dal vivo con i Juke Box Band che proporranno brani degli anni 70/80/90. Domenica 1° settembre cerimonie religiose al mattino e aperitivo per tutti, dalle 17.00 giochi per grandi e bambini e poi musica e serata danzante. Alle 20.00 apertura dello stand gastronomico; spettacoli al chiuso e banco di beneficienza nel salone parrocchiale. Info: pagina FB Fiera di Vaccheria





A Canove di Govone la festa patronale inizia sabato 31 agosto e proseguirà fino a venerdì 6 settembre. Sabato alle 20.00 è prevista la Sagra dell’agnolotto e del bollito misto, poi si ballerà con Lella Blu. Domenica 1° settembre cena al padiglione coperto con tris di antipasti, agnolotti al ragù, bollito con bagnet o grigliata mista, dolce, acqua e vino, poi si ballerà con Sonia Todisco.

Info: https://www.facebook.com/Pro-Loco-Canove





A Santa Vittoria d’Alba, nella frazione Cinzano, questo fine settimana ci sarà la festa patronale e la sagra del Moscato. Previsti appuntamenti gastronomici, serate danzanti e tanto altro. Sabato 31 agosto alle 16.00 “Libri in festa”, alle 19.30 cena (su prenotazione), poi serata musicale. Domenica cerimonie religiose al mattino, poi aperitivo offerto, alle 19.30 si cena con il fritto misto e poi serata danzante. Info: https://www.facebook.com/www.prolocosantavittoria.it





Torna anche quest’anno, sul finire dell’estate, l’atteso “San Grato Party”, festa per tutti nella frazione San Grato di Piozzo. Sabato 31 agosto, continuazione della gara a petanque. Alle 17, apertura degli stand di street food, alle 21.30 serata spettacolo con gli “Showzer” (musica e animazione dagli anni ’90 ad oggi) e con la musica dance di dj Luca. Domenica 1º settembre, ci sarà la possibilità di pranzare presso gli stand di street food. Dalle 14, animazione con l’Associazione Respiro e truccabimbi. Grande novità sarà il torneo di bocce quadre, organizzato insieme ai ragazzi della Pro loco di Bastia, dalle ore 15. Alle 15.30, “cucina Filippi”, mentre alle 17 partirà la gara “mangiatori di strada”, con iscrizioni sul posto. Alle 18, musica con “45 giri live band”, prima della serata del gran finale, tutta dedicata al ballo liscio e latino-americano con “Danze Futura 93”. Info: https://www.facebook.com/SanGratoParty





Come da tradizione, anche quest’anno, Clavesana ospiterà Sapori di Langa, manifestazione che propone un viaggio fra cultura, gusto e tradizioni dell’antico borgo delle Langhe affacciato sul Tanaro. Sabato 31 agosto si esordirà alle ore 20.30 con lo spettacolo di indubbio fascino “Calcare la scena -Calanchi Land Art”: luci, immagini e film proiettati sui calanchi su cui poggia Clavesana Capoluogo.

La manifestazione entrerà nel vivo domenica 1° settembre con la fiera di artigianato e prodotti tipici che durerà per tutta la giornata, durante la quale si esibiranno gli artisti del “Teatro della Caduta”. Sarà possibile assaporare i “Sapori di Langa” grazie alla proposta di street food presentata dalla Pro Loco e degustare i pregiati Vini Dogliani DOCG dei produttori locali. Non mancheranno gli intrattenimenti per i bambini mentre per gli amanti della natura ci sarà l’opportunità di scoprire lo splendido territorio clavesanese con la camminata organizzata dalla Cantina Clavesana. Un richiamo alla tradizione sarà la ricerca simulata dei tartufi a cura dell’Associazione “Trifulau del Monregalese e del Cebano”.

La giornata si concluderà alle ore 21.00 con il Falò in località Borra e la chiusura con l’esibizione finale degli artisti del “Teatro della Caduta”. Info: tel. +39 0173 79010 oppure +39 331 3154 620

www.comune.clavesana.cn.it - proloco.clavesana@gmail.com





Prosegue fino a martedì 3 settembre a Saluzzo la Festa Patronale di San Chiaffredo nel centro della città e al Foro Boario. È prevista una notevole presenza di bancarelle che saranno dislocate in Corso Italia e nelle vie e piazze adiacenti. Nel Foro Boario ci sarà la Mostra della meccanica agricola, la Mostra Regionale della Frisona e, in Piazza Cavour, la mostra di auto e moto. Il programma prevede spettacoli, danze e musica per tutti. Sabato 31 agosto ritorna la Festa delle Corali: la città si animerà con musica popolare e allegria portata da diversi cori che, tra le vie di Saluzzo, saranno i portabandiera, attraverso il canto, dei valori della tradizione e dell’amicizia. Per chiudere in bellezza le corali saranno protagoniste di un momento di raccolta a fine serata, in Piazza Vineis per un’ultima cantata in allegria. Domenica 1° e lunedì 2 settembre saranno animate da musica e danze sul palcoscenico del rialzo di Piazza Garibaldi. Due serate a tema “liscio” per godersi l’atmosfera della festa, domenica con Polidoro Group e lunedì con Aurelio Seimandi e la sua orchestra, in collaborazione con la Famija Saluseisa.

Info: https://www.facebook.com/saluzzoturistica e https://fondazionebertoni.it





In questo week end Pian Munè di Paesana aspetta i visitatori con la seggiovia operativa dalle 9 alle 16,45 per la salita in quota e i rifugi aperti, sia a pranzo che a cena, con grigliate di carne e piatti di polenta. Sarà possibile godere il sole sulle terrazze oppure scegliere uno degli itinerari trekking, mentre i più piccoli potranno divertirsi nell'area giochi del rifugio a valle o scoprire i personaggi che abitano il bosco La Trebulina. Domenica 1° settembre giornata da segnare a calendario per gli amanti della Vespa. L'associazione “I Vespazzi del Monviso” ha organizzato la 15^ Giornata Vespazza – 12° Raduno Nazionale e Memorial Adriano Perasso. Il programma prevede un tour turistico a Pian Munè, con salita in seggiovia e aperitivo in quota per i partecipanti. Per chi lo vorrà, possibilità di pranzare presso i rifugi con menù “vespazzi” a 20 euro, oppure i nostri classici menù con grigliate o polente.

Info e prenotazioni 328-6925406 - www.pianmune.it o www.ivespazzidelmonviso.it





A Isasca questo fine settimana ci sarà la “Festa Patronale di San Chiaffredo”. Sabato 31 agosto cena con cosciotto al forno e raclette, poi serata danzante con l’Orchestra di Aurelio Seimandi.

Domenica 1° settembre, dalle 10.00 mercato di prodotti tipici e fiera degli antichi mestieri per tutta la giornata. In pomeriggio area bimbi con divertimenti e balli occitani e gruppi di canto spontaneo. Dalle 18.45 grande polentata e dalle 21.00 si ballerà con Sonia De Castelli.

Info: http://www.prolocoisasca.it/





La Proloco di San Chiaffredo di Busca ha organizzato la festa patronale con eventi ed iniziative che si concluderanno il 7 settembre.

Sabato 31 agosto dalle 14.30 gara a bocce con bocce vuote, poi il torneo di calcio per ragazzi e ragazze del 2005, 2006 e 2007. Dalle 20.30 cena con “Mangia co vos!” a base di hamburger, salsiccia, hot dog, patatine, alette di pollo, fagioli alla messicana e dolce, poi festa della birra con Dj Farkas.

Nella giornata di domenica 1° settembre per tutto il giorno “Ludobus” per bambini con giochi in legno, dalle 14.30 Truccabimbi. Alle 15.30 si giocherà un'amichevole di calcio in ricordo di Ivo Menardi, dalle 17 la conclusione del 15° memorial “Ivo Menardi” a petanque con bocce vuote (l'inizio il 27 agosto, info 3332470332), poi apericena con buffet e musica di Dj Marco G. Dalle 21 “Sancia Show” a ingresso libero. Info: https://www.facebook.com/AmiciProlocoSanChiaffredo





A Valliera di Castelmagno sabato 31 agosto verrà festeggiata la patrona del luogo, S. Margherita.

In tale ambito, oltre alla doverosa funzione religiosa che si terrà alle 11, verrà distribuita, alle 12.30, la particolare polenta “Bastarda”, un leggendario incrocio naturale generato in campo da 5 varietà antiche di mais coltivato a Caraglio. Questo tipo di polenta è anche detta “Polenta del Diavolo” per una leggenda locale. Della presenza del diavolo nella mitica terra di mezzo di Castelmagno (Valliera, Narbona Campofei, Infernetto) dove i pascoli offrono, con le loro particolari essenze il miglior formaggio omonimo, esistono numerosi segni da cui sono scaturiti altrettante numerose narrazione tramandate. Info: 3457803724





A Cerialdo, frazione di Cuneo è stata organizzata la festa patronale di San Pio X.

Nel pomeriggio di sabato 31 alle 14,30 proseguirà il torneo di tennis tavolo nella palestra delle ex scuole elementari. Alle 16,30 la rottura delle pignatte per i bambini e l’apertura della pesca di beneficenza con ricchi premi. Cena alle 19 sotto il padiglione, a base di polenta con salsiccia, carne alla griglia, trippe, patatine e panini. Dalle 21,30 la serata karaoke con ‘Il gatto e la volpe karaoke show’. Domenica 1° settembre la sfilata dei cavalli e l’esposizione di trattori e auto d’epoca a partire dalle 11,30. Nella stessa mattina, dalle 10,30, animerà la giornata ‘Barba Brisiu’, artista, scultore e performer d’intaglio con la motosega carver. Nel pomeriggio, dalle 15,30 cisarà lo spettacolo del mago Arturo, divertimento assicurato per bambini e famiglie e poi il Nutella party. Alle 16,30 la dimostrazione di tiro alla fune del gruppo ‘I diamanti di Cuneo’. La cena di domenica inizierà sempre alle 19, poi serata danzante con l’Orchestra ‘Simpatia’.





In occasione della Festa Patronale di San Grato, torna a Rivoira di Boves la 2° Sagra della patata della Bisalta, un’opportunità per vivere indimenticabili momenti di allegra convivialità. Sabato 31 agosto, dalle 20.00 appuntamento con “Rivoira by nigth” con carne alla piastra, patatine, birra e tanto spettacolo con musica e giochi. Domenica 1° settembre sarà la giornata “clou” della manifestazione. Alle ore 10.00 La Santa Messa e la processione in onore di San Grato, a seguire la benedizione dei trattori e l’inaugurazione alle ore 11.00 della mostra dei prodotti agricoli ed artigianali “Ai piedi della Bisalta”, poi ci sarà il pranzo in amicizia con i ravioli patate e porri e non solo. Dall’inizio mattinata, e per tutto il giorno, il gran mercato rivoirese. Al pomeriggio ritorna lo Show Cooking, si confronteranno, con la regia di Mary Barale, chef stellata rivoirese, due giovani ed intraprendenti cuochi di Cuneo. La sera, grande esibizione dei “Bandaquadra”.

Info e prenotazioni: tel. +39 335 6248 400 oppure +39 348 4764 399 e https://www.facebook.com/rivoirabynight/





Ad Entracque questo fine settimana è in programma la 21° Fiera della patata, tradizionale fiera gastronomica che esalta le qualità del prodotto locale per eccellenza. La fiera, piacevole occasione per assaggiare i sapori antichi della cucina entracquese, proporrà animazioni per i bambini e tradizionali momenti in musica.

Sabato 31 agosto apertura della fiera alle 10.00, alle 19.30 cena su prenotazione e poi musica con i Vedo Nero, tributo a Zucchero. Domenica 1° settembre apertura stand alle 10.00, poi alle 14.30 giochi popolari per grandi e piccini e, in serata, musica con Il Volo Fly.

Orari: 10-23 Info: tel. +39 0171 978 616 e www.turismoentracque.it





Ad Aisone proseguiranno fino a lunedì i festeggiamenti della “Madono d’Aizun”, dedicati alla natività di Maria. Sabato, dalle 14.30 gara a petanque, caccia al tesoro per ragazzi, alle 19.30 cena sotto il padiglione, alle 20.30 rosario, falò e fiaccolata con banda musicale e poi concerto con “Lou Seriol”. Domenica 1° settembre alle ore 16 ci sarà Pluf, visita giocata dedicata a bambini e famiglie organizzata in collaborazione con la Proloco di Aisone e la Fabbrica dei Suoni. L’attività è gratuita, obbligatoria la prenotazione al 347.1518434. A seguire Nutella Party per i più piccoli. Alle 21.00 spettacolo con Padre Filip nella Mezz’Ora Canonica. Ingresso libero.

Info e programma completo: https://www.facebook.com/proloco.aisone/





Fino a domenica 1° settembre Sant'Albano Stura celebrerà la festa patronale dedicata a San Liberato. Tanti gli appuntamenti gastronomici abbinati a musica, teatro e sport che animeranno il borgo. Sabato 31 agosto, alle ore 14, Gara Promozionale a petanque organizzata dalla Bocciofila Santalbanese. Ore 16.00, partita amichevole prima squadra ASD Sant'Albano - Villafalletto, presso il campo sportivo comunale. Alle ore 21.30, balli occitani presso il Parco Olmi con Lou Pikatass.

Domenica 1° settembre alle ore 14.30, Dui Pass per Sant'Alban con partenza dal Parco Olmi e rinfresco alla casa del bosco all'Oasi della Madonnina offerto dalla Cascina Camilla e dalla Pro Loco. Alle ore 20, penne offerte dalla Pro Loco e dal Gruppo Alpini, presso il Parco Olmi.

Info: https://www.facebook.com/prolocosantalbano1





A Montaldo di Mondovì vengono riproposte le “CamminaThe”: l’appuntamento è per domenica, 1° settembre, con una giornata dal titolo “C’è una strada nel bosco...”. Il ritrovo è fissato alle 9.30 in località Corsagliola (in via del Mulino presso ex scuola). Il programma prevede una passeggiata da Corsagliola a Sant’Anna, passando per le varie borgate: si camminerà all’ombra dei castagni nei boschi dei “Piè” e del “Pavò” tra sorgenti, casette per caprioli, rifugi per volpi, conigli selvatici e cavalli. Il percorso proseguirà in salita fino a Case Bertola, dove un antico forno è tornato a produrre e accoglierà i partecipanti per una meritata sosta, quindi si tornerà verso Sant’Anna su tratto pianeggiante, con la merenda a base di patate. La durata della camminata è di circa 3 ore, è adatta a tutti e gratuita. La sosta per il pranzo è prevista all’Agriturismo Il Borgo al costo di 10 euro (chi ha problemi a camminare lo può raggiungere in auto, prenotazioni entro il 31 agosto).

Info e prenotazioni: uffici comunali al numero: 0174/323105 e www.comune.montaldodimondovi.cn.it

La camminata farà una tappa anche a Sant’Anna di Collarea, dove è tempo della quattordicesima Fiera della patata, promossa dal consorzio “Le valli del re”. Dalle 10 alle 18 di domenica ci saranno le bancarelle con tante eccellenze. Pomeriggio musicale.

Info: 370.3117382 e https://www.facebook.com/groups/turismoroburent/





Sabato 31 agosto, domenica 1 e lunedì 2 settembre tornano a Priero i festeggiamenti per la Madonna della Sanità. L’evento prenderà il via sabato alle 20 con “Aspettando Cheese”, con degustazione di formaggi locali, serata gastronomica a cura della Comunità del cibo Slow Food e dei Custodi dei pascoli marginali (numero posti limitato, prenotazioni: 338/2002121, 334/9788133). Dalle 21.30 musica anni ‘70, ‘80, ’90 con dj Flavio (ingresso libero).

Domenica dalle 9 apertura dell’Antica Fiera della Madonna della Sanità con Mostra mercato, dimostrazione di antichi mestieri e tessitura, esposizione di bestiame ed auto d’epoca, raduno di trattori e prove di abilità. Alle 10 la Messa al Santuario della Madonna della Sanità. Alle 14.30 tiro con slitta dei trattori e stima del carro, spazio bimbi con scivolo gigante gonfiabile e giochi di una volta. Alle 15 spettacolo itinerante “Il sognambulo” con Matteo Cionini e dalle 15,30 è in programma lo spettacolo musicale “Summer tour”. Seguirà alle 16.30 la dimostrazione di danza acrobatica e alle 17 Festival di Circo in piazza “Cabaret di fine estate”. Alle 20 la Pro Loco aspetta tutti per la Cena campagnola (prenotazione obbligatoria ai numeri 338/2002121, 334/9788133). Alle 21,30 serata danzante con l’orchestra Flavio e i Folker (ingresso libero). Durante i festeggiamenti sarà attivo il banco di beneficenza.

Info: https://www.facebook.com/prolocopriero/





Spettacoli, concerti e iniziative culturali

Domenica primo settembre a Busca, appuntamento da non perdere con 'Piemontecarlo', spettacolo in cui i Tre Lilu e la Banda Osiris si fondono per dar vita ad una produzione assolutamente nuova. Un momento unico, un programma assolutamente inedito in cui, attraverso canzoni, gag, musica e sketch teatrali d’azzardo, lo spettacolo aiuterà il pubblico a scoprire il carattere più recondito dei piemontesi. Un evento che, cavalcando l'entusiasmo che deriva dall’indicazione del Piemonte prescelta dalla “LonelyPlanet” come luogo da visitare assolutamente nel 2019, ci svelerà il “vero” volto e la “vera turistica” della regione. L’appuntamento sarà alle ore 21 in piazza Diaz. Entrata 5 euro. Info: https://www.comune.busca.cn.it





A Cuneo, domenica 1° settembre è in programma il Word Fest Fest, dedicato a cortometraggi sul tema delle "Feste" che si svolgono in tutti i continenti. Sono pervenuti da tutto il mondo oltre 150 filmati e quelli selezionati da una giuria saranno proiettati domenica 1° settembre alle ore 18,30 nella Sala dell’Alderina di G.F. Ghedini di Villa Torre Acceglio - Via Torre Acceglio n. 59 - Madonna delle Grazie (Cuneo). Al termine dello spettacolo si procederà alla proclamazione e premiazione dei vincitori dell'edizione 2019.

La proiezione sarà preceduta a partire dalle ore 17 da una vera Festa Folk con merenda sinoira al sacco, e concerto del gruppo Lou Tapage, musiche che consentiranno balli tradizionali nell'ampio giardino di Villa Torre Acceglio.Il Word Fest Fest è un evento che consente un collegamento di Cuneo con tutto il mondo sulla cultura etnica ed antropologica.

La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo. Info: www.fondazionedelfino.it -info@fondazionedelfino.it - http://worldfestfest.blogspot.com - Tel.0171.69.56.00 - Cell.3388278033.





Sabato 31 agosto a Ormea alle 21 nella Società Operaia ci sarà il concerto de “I vocalisti”, viaggio nel canto corale da Vivaldi al gospel alla musica angloamericana di oggi. L’ensemble “I Vocalisti” condivide con il suo pubblico la gioia del canto corale, la passione per la musica colta e l’amore per il canto. Il coro di 12 voci pari (tessitura femminile) è composto da soprani, mezzosoprani e contralti e nasce nel 2014 ad Albenga per opera di Gaudia Geijsen, soprano olandese (che abita e lavora in Italia), e che è anche l’attuale direttrice nonché mentore, che non solo dirige il coro e allena gli allievi, ma cura anche gli arrangiamenti delle composizioni adattandole alle diverse esigenze. Info: https://www.comune.ormea.cn.it





Sabato 31 agosto a Novello appuntamento con “Attraverso Festival - Uomini e storie delle terre di mezzo” dalle 18 nel centro storico “Femminile Plurale” con Nada in “È un momento difficile, tesoro. Tour estivo 2019” (a pagamento); Vladimir Luxuria in “Aperitivo con Luxuria”; Enrica Tesio e Mauro “Mao” Gurlino in “Gli adulti non esistono. Studio 1”; Patrizia Passerini presenterà il libro “Andar per vini e vitigni”. Dalle 20,30 “Andè a piedi… all’Attraverso Festival!”, trekking notturno (a pagamento. Info e prenotazioni 328.2261388 Marcello).

Domenica 1° settembre ad Alba, nell’Arena Esterna del Teatro Sociale “G. Busca” Ezio Bosso sarà intervistato da Fabrizio Gargarone. Appuntamento alle 21.00 con ingresso gratuito per “Lo straordinario caso di Pinot Gallizio e altre storie di mecenatismo e filantropia”.

Info: http://www.attraversofestival.it/





Si terrà domenica primo settembre alle ore 21.30 presso il chiostro del monastero cistercense del Santuario di Vicoforte il Concerto di fine estate dell'Orchestra Sinfonica Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo offerto dall'Amministrazione Comunale. Quest'anno, con la direzione del Maestro Farhad Mahani e la partecipazione di Emanuele Utzeri al clarinetto e Angelo Conversa alla viola, verranno eseguite musiche di Beethoven e Bruch. Ingresso libero.

Info: https://comune.vicoforte.cn.it/





Sabato 31 agosto, a partire dalle ore 19.00, i giardini, il fossato e la rotonda del castello di Bene Vagienna saranno teatro di “Sbandiamo al castello”, evento a base di musica e buon cibo organizzato dalla Banda Musicale “Città di Bene Vagienna” per festeggiare la fine dell’estate e finanziare le tante iniziative previste a partire dall’autunno.

Info: https://www.facebook.com/bandamusicalebenevagienna/





Sabato e domenica a Bra sarà aperta anche la Zizzola con il suo parco, dalle 10.00 alle 18.00.

Oltre all’allestimento museale multimediale “Casa dei braidesi”, ad ingresso gratuito, e all’accogliente parco con affaccio su uno strepitoso panorama di Langhe e Roero, cittadini e turisti potranno godere anche di eventi e mostre temporanee.

In particolare, sabato 31 agosto dalle 10 alle 13, divertimento per grandi e piccini con i giochi da tavolo “a misura di famiglia”, in compagnia del Museo del Giocattolo e dell’Associazione ludica “Ordine della Rocca”. Info: www.turismoinbra.it





A Santo Stefano Belbo è tempo del Pavese Festival 2019, la rassegna che ogni anno porta sulle colline amate dallo scrittore santostefanese i grandi interpreti della musica, dell’arte e della letteratura italiani. Sabato 31 agosto alle ore 16.00 è prevista l’inaugurazione della mostra di pittura di Massimo Ricci con ingresso libero. Alle ore 17.30 ci sarà la Passeggiata pavesiana con Giuliana Garavini.

Alle ore 21.30, in Piazza San Rocco il Canzoniere Grecanico Salentino presenterà il nuovo album Lecce incontra New York in una raccolta di canzoni tra tradizione e modernità.

Domenica 1° settembre, alle ore 17.30 ci sarà la Passeggiata pavesiana con Marco Gelsomino e alle ore 21.30 musica con Federico Mecozzi, violinista e polistrumentista.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. In caso di pioggia si terranno presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo. Il programma è suscettibile di variazioni.

Info: info@fondazionecesarepavese.it e https://www.fondazionecesarepavese.it/it/pavese-festival





Iniziative solidali e volontariato





Questo fine settimana a Ceresole d’Alba, in occasione dei festeggiamenti di fine estate, è prevista la scatolata di beneficenza allestita nella confraternita di San Bernardino che resterà aperta per tutto il periodo festivo; il ricavato sarà devoluto all’Ail di Cuneo Paolo Rubino.

Info: https://comune.ceresoledalba.cn.it e https://www.facebook.com/ProLocoCeresole





Domenica 1° settembre si svolgerà a Crissolo la settima edizione del Tour Monviso, gara di corsa in montagna, in concomitanza della quale avrà luogo anche il Tour Monviso Walk dedicato a camminatori non agonistici: il tracciato avrà una lunghezza di 11km con un dislivello positivo di 450 metri e si svilupperà prevalentemente su sentieri al cospetto dello spettacolo che solo la vista del Monviso sa offrire. L’appuntamento è adatto alle famiglie che vogliono avvicinare i propri figli alla montagna in sicurezza. Il Tour Monviso Walk sarà inoltre fortemente caratterizzato in senso ecologico e, soprattutto, solidale. Tutto il ricavato dalle quote di iscrizione dei partecipanti sarà infatti destinato all’Associazione Cecy onlus, nata per ricordare Cecilia Craveri e che utilizzerà il denaro per contribuire alla realizzazione di una casa famiglia in Nepal.

Il Tour Monviso Walk propone anche un forte richiamo ecologico poiché aderisce aderendo al progetto “Keep clean and run” di Roberto Cavallo, finalizzato a contrastare il littering, l’abbandono a terra di carta e rifiuti. Il costo dell'iscrizione al Tour Monviso Walk è di € 10 per gli adulti, € 5 per bambini fino a 12 anni. Iscrizioni online su www.tourmonvisotrail.it o sul posto il giorno stesso dell’evento. Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 a Crissolo, in piazza Duca degli Abruzzi.

Info: https://rebrand.ly/tour-monviso-walk-2019

Sabato 31 agosto, invece, sulla piazza della chiesa della frazione Alma di Frabosa Sottana ci sarà il consueto appuntamento "In ricordo di Nunzio", dedicato alla memoria di Nunzio Carletto, spentosi all'età di 71 anni dopo una lunga malattia contro cui ha combattuto strenuamente, affrontando ogni giorno con il sorriso e dispensando sempre una parola buona verso il prossimo.

Ex presidente dell'associazione turistica Pro Loco e tra i fondatori del parco avventura del Caudano, figura carismatica e molto stimata, Nunzio era architetto e professore scolastico, avendo insegnato alle medie e alle superiori.

La serata si aprirà con una gran polentata alle ore 20 e a seguire spettacolo (a ingresso libero) "Mezz'ora canonica" con la partecipazione di padre Filip, Filippo Bessone, già voce e anima dei Trelilu, che intratterrà il pubblico con le sue "prediche". Spazio anche per padre Iork (Azio Citi) che tradurrà laddove il dialetto farà capolino e per il chierichetto Luca Occelli, che accompagnerà con la chitarra. Durante la serata saranno raccolte offerte da donare alla FPRC (Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro). Info: https://www.facebook.com/Pro-Loco-Frabosa-Sottana