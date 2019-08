Il mitico Pierino al Festival del Sorriso di Cuneo

Il Festival del sorriso di Cuneoannuncia il suo ultimo ospite: un pezzo di storia vivente della commedia e del cinema italiano. I suoi sketch nei panni di Pierino hanno fatto ridere milioni di persone: il grande Alvaro Vitali porterà il suo show in Piazza Virginio domenica 22 settembre alle ore 18.

Vitali, ancora studente, venne scoperto da Federico Fellini durante un provino. Nel 1969 esordì al cinema in Satyricon e con Fellini lavorò in altri film. La fama arrivò però con la commedia sexy all'italiana, dalla seconda metà degli anni settanta, insieme ad attori come Lino Banfi e Renzo Montagnani. Fino al successo con il personaggio di Pierino, diventato un vero e proprio cult del cinema.

Il programma del Festival è completo e consultabile sul sito www.festivaldelsorriso.it

L’associazione Argonauta ci tiene a ricordare che tutti gli spettacoli e gli eventi sono ad ingresso gratuito grazie anche al contributo di numerosi aziende ed enti del territorio come ATL, Confcommercio, Comitours, Confartigianato e Wedge Power. Durante il festival, grazie alla collaborazione con WeCuneo, saranno allestite le “vetrine del Sorriso” in numerosi esercizi commerciali della città: vi aspettiamo a Cuneo il 20/21/22 settembre, ci sarà da ridere!