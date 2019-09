Costigliole Saluzzo celebra la sua storia in un intenso momento commemorativo

Sabato 14 settembre alle 15, presso il salone polivalente a Costigliole Saluzzo, l’amministrazione comunale vuole ricordare solennemente un momento particolarmente importante della vita costigliolese; 600 anni or sono, esattamente il 23 agosto 1419 la comunità civile otteneva dai Signori del luogo, i Da Costigliole, i propri Statuti Comunali.

Tale documento rappresenta quella manifestazione di volontà crescente di autonomia, tale da poter permettere alla comunità stessa di darsi leggi proprie, riunirsi in assemblea per scegliersi i propri capi, tutelare di fronte a chiunque i propri diritti acquisiti e le franchigie concesse, prendere decisioni “in comune”.

Con la partecipazione di numerose autorità, insieme ai cittadini costigliolesi, si ripercorrerà la lunga storia della comunità, dalle origini ai giorni nostri, attraverso il ricordo sia dei momenti particolarmente difficili (guerre, saccheggi, epidemie…) sia evidenziando quelle opere architettoniche (palazzi e castelli ) per altro numerose nel nostro comune, le quali ancora oggi fanno del nostro paese un “unicum” nel suo genere.

Con i ragazzi del “Consiglio Comunale dei ragazzi” si andrà a scoprire meglio la vita costigliolese quale essa appare dalla lettura degli antichi statuti quattrocenteschi, evidenziandone le originalità e le curiosità maggiori.

Terminata questa prima parte, ci si sposterà a palazzo Sarriod de La Tour dove verrà inaugurata una mostra storico documentaria su Costigliole; lì si potranno ammirare, per la prima volta, alcune delle numerose pergamene custodite presso l’archivio storico seguendo così passo passo il cammino compiuto dalla comunità costigliolese nella conquista di diritti e franchigie, inoltre si potrà vedere, in alta risoluzione, il volume pergamenaceo degli antichi Statuti del 1419.

Le sale di palazzo La Tour ospiteranno, a corona della mostra, una serie di fotografie; come l’occhio del fotografo vede Costigliole e nello stesso tempo una serie di quadri su come l’occhio del pittore vede il nostro paese. A completamento, una sala ospiterà una collezione di armi medioevali gentilmente concessaci in esposizione dal collezionista Sig. Anselmo Aliberti di Castellar. Al termine l’Amministrazione Comunale offrirà un rinfresco a tutti gli intervenuti. L’evento è aperto a tutti, costigliolesi e non.