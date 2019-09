Dirigenti scolastici: nominati tre reggenti per gli istituti comprensivi di Villanova Mondovì, San Michele Mondovì e Garessio

L'enigma delle dirigenze per tre scuole monregalesi è stato provvisoriamente risolto: nelle scorse ore, infatti, sono state ufficializzate le nomine di tre reggenti per gli istituti comprensivi di Villanova Mondovì, San Michele Mondovì e Garessio.

Per quanto concerne l'istituto sanmichelese, che annovera anche Vicoforte, Torre Mondovì, Serra Pamparato, Montaldo di Mondovì e Niella Tanaro), la reggenza è stata invece conferita a Maria Paola Longo , che abbina questo suo impegno alla dirigenza del comprensivo di Carrù.

Novità anche in alta val Tanaro, più precisamente a Garessio, che avrà come preside "reggente" Giuseppe Boveri, già in carica a Saliceto e a Cortemilia.