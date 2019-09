Mondovì: i lavori per il nuovo supermercato procedono a pieno ritmo (FOTO)

La classica rete rossa a quadretti protegge il cantiere, ma non lo cela allo sguardo di chi transita accanto ad esso.

Così, risulta agevole constatare lo stato d'avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo supermercato che sorgerà a Mondovì nei prossimi mesi, forse addirittura entro la fine dell'anno corrente, in via Langhe, fra la rotonda "delle macine" e il distributore di carburante "Tamoil".

Soltanto lo scorso 11 agosto, su queste colonne, raccontavamo l'avvio dell'intervento, corredandolo con un'istantanea che documentava le prime operazioni e la predisposizione del terreno sul quale sorgerà la struttura.

A ventun giorni di distanza da quello scatto, la differenza è visibilmente tangibile: spicca, soprattutto, la presenza in fotografia dello "scheletro", dell'ossatura dell'edificio, che con il passare dei giorni sta sviluppandosi in larghezza e in altezza.

Il supermarket, che sarà a marchio "Aldi" ("Albrecht-Discount", catena tedesca), è inserito all'interno di un progetto che contempla anche la realizzazione di un marciapiede in via Langhe e di un anello di collegamento tra la rete di acquedotto pubblico esistente in via Torino e quella presente in via Langhe.