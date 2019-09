Pogliola aderisce alla campagna pro Amazzonia: "Piantiamo un albero il 7 settembre"

Le notizie di cronaca, corredate da immagini quantomai eloquenti e rimbalzate dal Brasile nell'ultimo mese, hanno restituito all'orbe terracqueo un quadro estremamente critico per l'Amazzonia e le sue foreste, devastate dagli incendi.

Così, per riequilibrare la tragedia amazzonica, il Maestro cileno Alejandro Jodorowsky ha proposto come atto mondiale "psicomagico" che il 7 settembre (il 7 è il numero più attivo e "settembre" contiene la sillaba "se", la stessa del verbo "seminare") ogni essere umano cosciente pianti un albero o ne semini uno in qualsiasi posto gli sia possibile farlo.

Un appello che non è caduto nel vuoto, neppure nella nostra provincia: gli abitanti di Pogliola, frazione appartenente al Comune di Mondovì, hanno deciso all'unanimità di rispondere presente all'invito dello scrittore e drammaturgo andino.

"Crediamo profondamente in questa causa e desideriamo sostenerla", dichiarano, pur trovandosi in queste ore a fronteggiare un ostacolo non di poco conto; al momento, infatti, non sono ancora riusciti a individuare l'area sulla quale piantare l'albero.

"Stiamo cercando qualcuno di buon cuore che abbia a disposizione un terreno non utilizzato", spiegano. "Chiediamo, di fatto, solo ospitalità: i costi per la pianta e per i lavori saranno interamente a carico nostro".