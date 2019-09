Trekking equestre tra Piemonte e Liguria: i cavalieri d'alta quota arriveranno domani a Dolceacqua

Da Lurisia a Ventimiglia a dorso di cavallo. In 96 ore, con tre tappe notturne a inframmezzare un cammino fatto di valli, Alpi, colli e laghi.



Questa, in sintesi estrema, è l'avventura che stanno affrontando in queste ore alcuni cavalieri provenienti dal Nord Italia, che hanno scelto di sposare l'iniziativa promossa da "La Canunia", centro di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda l'escursionismo equestre.



Trattasi, nello specifico di trekking ad alta quota, iniziato sabato 30 agosto con partenza da Lurisia, nel Monregalese, a vent'anni di distanza dalla sua prima edizione.



In questi giorni hanno dapprima raggiunto il rifugio Don Barbera, per poi dirigersi verso la Bassa di Sanson, i Balconi di Marta e il monte Grai sino a sostare presso il colle della Melosa. Oggi, invece, stanno affronteranno la discesa verso il lago di Tenarda; quindi, proseguiranno verso Pigna e arriveranno a Gouta, dove posto tappa sarà l'omonimo rifugio.



Domani, invece, percorreranno lo spartiacque tra Valle Nervia e Valle Roya e devieranno sul sentiero del Balcone Mediterraneo per arrivare a Rocchetta Nervina, a pochi chilometri da Ventimiglia, e infine a Dolceacqua, dove i cavalli saranno caricati su mezzi motorizzati per il rientro.