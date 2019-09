Intervento dei vigili del fuoco di Busca e di personale veterinario Asl nella giornata di oggi, domenica 1 settembre per un capriolo caduto accidentalmente in un'intercapedine in frazione Santa Barnaba.

L'animale è stato tratto in salvo e preso in cura e, non avendo riscontrato ferite di particolare rilievo è stato liberato in zona boschiva poco distante dal luogo dell'incidente.