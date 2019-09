Nessun danno strutturale allo stabile, nè a persone nell'incendio che nella serata di ieri, sabato 31 agosto, ha colpito un'abitazione. Le fiamme si sono propagate intorno alle ore 21 in una casa a Roccavione nei pressi di via provincia Roaschia all'altezza della rotatoria per Borgo San Dalmazzo.

Giunti sul posto le squadre provenienti da Cuneo hanno spento le fiamme dopo circa due ore di intervento. La situazione è tornata alla normalità intorno alle ore 23.