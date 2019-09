Infortunio ad una caviglia per un un concorrente del Tour Monviso Trail: interviene l’elisoccorso

L’elisoccorso dell’emergenza sanitaria è intervenuto, poco fa, in alta Valle Po, a Crissolo, per soccorrere un concorrente partecipante al Tour Monviso Trail.

Non si conosco, al momento, le generalità dell’atleta, che si è infortunato riportando un trauma ad una caviglia.



Impossibilitato a procedere oltre, è stato allertato il Soccorso alpino, presente con diversi volontari lungo il tracciato della manifestazione.

L’infortunio è avvenuto all’incirca nella zona dei laghi di Prato Fiorito, a 2900 metri di quota circa.



L’elisoccorso è decollato dalla base di Corso Marche, a Torino. Una volta giunto in quota, ha recuperato l’atleta infortunato, e poi ha proseguito il volo in direzione del Dipartimento di emergenza ed accettazione dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Savigliano.



Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.