Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 1 settembre, sulla strada provinciale Sp 249.

Due auto si sono scontrate nella strada che collega Cortemilia e Castino intorno alle ore 17,30. Sul posto è intervenuto l'equipe sanitario del 118 che ha preso in cura i coinvolti. Non risultano feriti gravi.

Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. Forze dell'ordine in loco per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.