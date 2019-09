Sfonda il guard-rail e finisce in un rio, lungo la “Colletta” tra Barge e Paesana: illeso il conducente

Grande spiegamento di soccorritori, intorno alle 6 di questa mattina, lungo i tornanti della strada provinciale strada provinciale 27, la “Colletta” tra Barge e Paesana.

In località Mondarello, all’altezza del “ponte basso”, un’auto, in piena curva, ha invaso la corsia opposta, sfondando i guard-rail e finendo all’interno del rio Chiappera, qualche metro al di sotto della sede stradale.



Un’automobilista ha assistito all’incidente e ha dato l’allarme, spostandosi più a valle in cerca di una zona con copertura telefonica.



Immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza della Croce rossa di Barge, l’automedica partita da Paesana, e le partenze dei Vigili del fuoco di Barge e Saluzzo, insieme ad una pattuglia del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Saluzzo.

I soccorsi hanno perlustrato tutta la “Colletta”, sia in salita che in discesa, prima di ritrovare l’auto.



Nel frattempo, però, l’uomo alla guida dell’auto, perfettamente illeso, si era già allontanato, lasciando l’auto sull’argine del Rio, chiusa a chiave.



I mezzi dell’emergenza sanitaria, appurato che non vi erano feriti nell’incidente, sono rientrati poco dopo. I Vigili del fuoco sono rimasti sul posto invece per la messa in sicurezza del veicolo e per la rimozione dell’auto, mentre i militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi del caso, rintracciando il proprietario dell’auto.



La circolazione è rimasta aperta, a senso unico alternato, ma non si registrano rallentamenti, vista la bassa mole di traffico dovuta all’ora, di domenica mattina.