Un mese di notizie con Targatocn e Lavocedialba: i principali fatti di agosto 2019

Agosto mese di ferie e vacanzieri, è il momento giusto per “staccare la spina”. In questi 31 giorni l’attività giornalistica di Targatocn. non si è mai fermata. Tra spiagge, ombrelloni o escursioni in montagna vi riassumiamo in questo articolo quelle che sono state le notizie di maggior rilievo in Granda nel mese appena concluso e che potreste esservi persi.



A farla da padrona, come sempre, è la cronaca. Apriamo la rassegna con una notizia a lieto fine del 9 agosto.



Il recupero e salvataggio di uno speleologo francese rimasto bloccato nella grotta Fiat Lux sul massiccio del Marguareis nel comune di Briga Alta. L’intervento, molto delicato, ha impegnato 60 soccorritori del nucleo alpino speleologico del soccorso alpino e di sanitari.



Nello stesso giorno è stata riaperta la rampa di uscita dello svincolo della tangenziale di Fossano crollata nell'aprile del 2017.



Nei primi giorni di agosto, sempre a Fossano, è stata chiusa con ordinanza sindacale, temporaneamente, la nuova fontana di piazza Castello a Fossano, aperta pochi giorni prima. A prendere questa decisione il sindaco Dario Tallone per arginare il problema dell'utilizzo improprio dei getti da parte di alcune persone di etnia Sinti che utilizzavano la fontana per lavarsi.



Sempre in tema di infrastrutture lunedì 5 agosto il Governatore del Piemonte Cirio è stato nel paese della valle Stura per fare il punto sulla variante di Demonte.



Nei primi giorni di agosto è stata consegnata la perizia delle buste sospette recapitate alla Ferrero di Alba e alla Balocco di Fossano. Le buste contenevano veleno.



Il 2 agosto il caposala del Santa Croce di Cuneo è stato arrestato per 800mila euro di protesi pagate e mai arrivate.



Il 3 agosto il vicesindaco di Busca è caduto in bici lungo la “Strada dei Cannoni” e ha battuto violentemente la testa.



Il 4 agosto un bimbo di 5 anni ha rischiato di annegare alle Basse di Stura a Cuneo. E’ stato rianimato da un medico che passava di lì.

E’ la cuneese Marta Busso la dottoressa che ha risolto un “caso impossibile” narrato da Netflix. La notizia è stata diffuso il 10 agosto dal nostro giornale e ha avuto un eco nazionale.

L’11 agosto un grave incidente stradale a Borgo San Dalmazzo in via Ambovo ha coinvolto una famiglia di Savona. L’auto ha perso il controllo ed è finita fuori strada in un canale adiacente. A perdere la vita Alessandro Sciutto, savonese di 13 anni.

Il 12 agosto un doppio incidente si è verificato sulla tangenziale di Alba per l’attraversamento di cinghiali. Un uomo di 59 anni ha perso la vita.



Grande successo il 15 agosto per il consueto concerto di Ferragosto. 20mila partecipanti hanno raggiunto il pratone di San Lorenzo nei pressi di Limonetto per assistere al 39° concerto dell’Orchestra Bruni. Seguitissima anche la diretta Rai arricchita da contributi video del nostro territorio e… qualche (simpatico) imprevisto.



Il giorno di Ferragosto si è spento a 58 anni il responsabile del distaccamento dei vigili del fuoco di Alba, Oscar Pozzetti.



Sempre del 15 agosto la notizia della buona riuscita dell’intervento per riattaccare la mano a un uomo di Bene Vagienna che se l'era tagliata spaccando legna.



Ad Argentera nei pressi dei laghi Roburent è riuscito il recupero di due ragazzini spagnoli rimasti bloccati il 18 agosto.



Il 20 agosto abbiamo dato notizia di un furto a Canale d’Alba ai danni della Protezione civile dove sono stati trafugati due mezzi e diversa attrezzatura.



Sulle alture di Paesana un porcino “da record”: la bilancia segna 1 chilo e 784 grammi di peso. È il bottino, decisamente importante, portato a casa il 20 agosto da Aldo Marossero, 72enne, uno dei fungaroli del paese.



Il 22 agosto un 35enne è stato trovato privo di sensi in via Chiusa Pesio a Cuneo: "Mi hanno rapinato".

Lo stesso giorno la Valle Infernotto (Barge e Bagnolo) e Cardè sono state flagellate dal maltempo: superati i 10 centimetri d’acqua, il torrente Ghiandone è addirittura salito di 4 metri in 8 ore.



Il 24 agosto abbiamo dato notizia di un’operazione della polizia squadra Mobile di Cuneo che ha sequestrato un trolley pieno di pasticche di ecstasy e altre droghe.



Siamo a fine estate, è (quasi) tempo di tornare sui libri. Qui un articolo completo che dà notizia dei nuovi presidi nei plessi cuneesi.



Infine chiudiamo la rassegna con la notizia dell’aggressione a Giuseppe Dutto, il gestore del canile di Cuneo aggredito durante il recupero di un cane il 25 agosto.





Buon settembre, continuate a seguirci.