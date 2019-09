1959-2019: la Prima Vendemmia, 60 anni dopo (FOTO)

Questa è una domenica particolare per il nostro territorio e per i 300 soci della cantina “Terre del Barolo” in quanto ricorrono i 60 anni dalla prima vendemmia: il tutto nacque nel lontano 1958.

Presenti Matteo Ascheri, Presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Stefano Pesci, Direttore Terre del Barolo, Paolo Boffa, Presidente cantina Terre del Barolo. All'evento presenti anche molti sindaci e amministratori locali.

Era l’8 dicembre del 1958 quando Arnaldo Rivera, maestro e sindaco carismatico di Castiglione Falletto e uomo dotato di grande sensibilità per il territorio, decise insieme ad un gruppo di 21 viticoltori della zona di costituire una cooperativa. I primi passi della nuova struttura furono molto difficili e tormentati, anche per l’ostilità di alcune grandi cantine e mediatori che temevano di perdere il monopolio del mercato.

Neppure un anno dopo, nell’ottobre 1959 inizio la Prima vendemmia, nel frattempo le persone del posto avevano apprezzato l’idea di Arnaldo Rivera e in appena 10 mesi i Soci diventarono 362 e iniziarono così i lavori di realizzazione della cantina.

Nel 1978, anticipando le normative oggi in vigore la cantina inizia un programma di assistenza tecnica ai soci viticoltori indirizzandoli, per la difesa fitosanitaria, all’acquisto in comune di prodotti tradizionali, di composti biologici e di concimi naturali. L’estensione delle vigne dei soci raggiunge i 650 ettari e rimane pressochè invariata fino ai nostri giorni.

Ne settembre 1997 ci fu l’ampliamento della cantina e realizzazione wine shop di 500 m2 dove il cliente può trovare un grande assortimento di bottiglie ma anche il vino sfuso, vero punto di riferimento per i consumatori della Langa ma non solo.

Oggi e domani, il futuro della cantina parte dai lavori per l’ampliamento e per l’ammodernamento delle aree di affinamento e invecchiamento, per rendere pienamente sostenibile tutta l’attività produttiva.



Si arriverà a produrre oltre 450Kw di energia elettrica dal sole, che verrà in parte utilizzata anche per depurare, con una tecnologia assolutamente innovativa, circa 20.000 metri cubi di acqua all’anno, che potrà un domani essere riutilizzata o essere resa direttamente al torrente vicino.



Un’enorme vasca di accumulo sotterranea da oltre 300 metri cubi, raccoglie le acque piovane e, in caso di evento atmosferico importante, le rilascia gradualmente nel torrente, per rendere meno impattanti eventuali allagamenti.



Anche per l’energia termica si lavora su fonti interamente rinnovabili, come il solare termico, con una produzione di acqua calda dal sole con potenzialità di quasi 70Kw uniti ad una caldaia da oltre 240Kw che utilizza, per produrre calore, le biomasse provenienti anche dalle lavorazioni agricole dei Soci viticoltori della Cantina quali gusci di nocciole, legname da boschi e dai vigneti…



Tutte queste attività saranno certificate dai più autorevoli e indipendenti enti preposti, che valuteranno l’impatto ambientale (ISO14001 e EMAS) ed energetico (ISO50001) della Cantina e l’implementazione dei piani di miglioramento.

Con questa storia iniziata 60 anni oggi è possibile degustare i vini rossi nelle loro varianti (Dolcetto, Barbera, Nebbiolo, Barolo, Verduno Pelaverga, Freisa, Grignolino) e i vini bianchi (Chardonnay, Favorita, Nascetta) e le bollicine (Alta Langa Docg).

Per gli amanti del biologico sono a disposizione bottiglie di Barolo, Nebbiolo d’Alba e Barbera d’Alba.

Gli orari di apertura al pubblico per vendita, degustazione e visita in cantina sono i seguenti:

dal lunedì al sabato: ore 8-13 e 15-19; domenica: ore 9-12.

Per informazioni: Cantina Terre del Barolo, via Alba – Barolo 8 Castiglione Falletto (CN). Tel. 0173/262053.

Sito internet https://terredelbarolo.com/