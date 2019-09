A Bra si respira già aria di Cheese: allestiti i primi stand nel centro storico. Appello della Protezione Civile che ricerca volontari

Si fa presto a dire Cheese. La kermesse dedicata ai formaggi, organizzata da Slow Food e dal Comune di Bra, comincia lentamente a prendere forma. I primi stand sono stati allestiti nel cortile della Scuola Primaria Rita Levi Montalcini, in pieno centro storico. Altre strutture saranno montate nei giorni in prossimità della rassegna, quando nelle vie e nelle piazze della città sarà possibile tuffarsi in un concentrato di sapore e calorie ben spese.



Un’oasi di profumi e delizie legate al mondo caseario nella patria in cui ogni desiderio è un ordine. Intanto, la protezione civile braidese è alla ricerca di volontari per assicurare il corretto svolgimento della manifestazione (dettagli al numero 3469456639).



Tutti sanno che per motivi tecnici e operativi, sono state apportate modifiche alla viabilità, così come nel transito e nella sosta. Si tratta di misure necessarie per prepararsi all’evento, che rappresenta un’occasione di promozione unica: Cheese, infatti, è una manifestazione importante sia per la visibilità che garantisce sia per il messaggio che lancia sui temi dell’agricoltura e dell’ambiente, sia per il numero di visitatori che richiama in ogni edizione.



Il dove, come e quando è semplice da spiegare. Aprite l’agenda e segnatevi l’appuntamento: Bra (c’è bisogno di presentarla?), dal 20 al 23 settembre. Diciamocelo, non possiamo mancare!