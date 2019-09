"Rete mamma-maternage consapevole": evento ai Giardini della Rocca a Bra

L'unione fa la forza: sempre e comunque. Figuriamoci in momenti delicati come la gravidanza, il parto e i primi anni di vita del proprio figlio. In queste fasi non è raro che le mamme si sentano sole, confuse e a tratti inadeguate, vittime di una struttura sociale che le pretende perfette senza tuttavia prepararle al ruolo tramite la vicinanza e il supporto che la famiglia allargata garantiva. E' qui che interviene una rete di sostegno, conforto e orientamento in forte crescita, tessuta da professioniste/i del maternage consapevole capaci di fornire alle mamme l'ascolto di cui hanno bisogno.

Il 14 settembre 2019, nel suggestivo contesto dei Giardini della Rocca di Bra, sarà possibile avere un assaggio della potenza e dell'efficacia della rete presente sul territorio in occasione dell'evento “Rete mamma- maternage consapevole”.

Consulenti per l'allattamento, esperte di babywearing, ostetriche, doule, professionisti del parent coaching, promotori di iniziative dedicate al binomio genitore/bambino: in un percorso articolato di stand ed espositori, saranno molte le professionalità di strutture pubbliche e private, a disposizione per fornire informazioni e offrire consulenza nell'ambito della genitorialità consapevole.

Oltre a questo, a partire dalle 10 e per tutto l'arco della giornata, ci saranno numerose attività pratiche attraverso le quali avere l'opportunità di entrare in contatto diretto con figure professionali importantissime ma non sempre conosciute.

L'evento gratuito e realizzato con il patrocinio del Comune di Bra e in collaborazione con “Gli amici del Giardino della Rocca”, è organizzato da FasciAmi con Amore - Fascioteca e Marsupioteca Itinerante Alba, Bra, Langhe e Roero di Valentina De Ciechi, consulente Babywearing Italia, Consulente Clauwi Trageschule e insegnante di Danza Cuore a Cuore. “Essere genitori è meraviglioso ma le sfide sono molte” afferma l’organizzatrice. “La solitudine che spesso si crea attorno alle neo-mamme, di frequente accompagnata da una carenza di informazioni adeguate, può essere superata attraverso la vicinanza, il contatto e la consapevolezza del proprio essere madre. “Fare rete” rende tutto più facile!”.

“Stare accanto alle mamme non è soltanto un dovere, un servizio reso necessario dalle carenze del contesto socio-culturale attuale” commenta Valentina Tibaldi, doula dell'Associazione Mondo Doula. “Osservarle, tener loro la mano mentre recuperano dentro se stesse le risorse innate e le conoscenze ancestrali utili ad affrontare le sfide di ogni giorno, restituire come uno specchio l'immagine delle loro indubbie capacità: tutto questo è un onore e un privilegio”.

Moltissimi saranno i partecipanti all’evento tra cui:

FasciAmi con Amore - Fascioteca e Marsupioteca Itinerante Alba, Bra, Langhe e Roero di Valentina De Ciechi: Il mondo del Babywearing (l'arte di portare il proprio bimbo in fascia). Scoprire e toccare con mano i vari supporti del “portare”. Dalle fasce ai marsupi, tutte le soluzioni per ogni famiglia.

BabyParking “A Piccoli Passi”

Biblioteca Civica di Bra Insieme al Progetto “Nati per leggere”.

Chiara Casetta: infermiera professionale specializzata in Tuina pediatrico, Cromoterapia, On Zon Su, Fiori di Bach, Insegnante del Massaggio Infantile (A.I.M.I.), Geobiologia, Tecniche energetiche. In parte queste pratiche possono essere apprese dai genitori e diventano uno strumento utile per la cura quotidiana di sé e del proprio bambino.

Consulenti dell’allattamento Ibclc Bielli Monica e Boero NIcoletta: L'Ibclc o una consulente professionale in allattamento, è una figura professionale specializzata nella gestione clinica dell'allattamento. L'Ibclc si occupa di proteggere, promuovere e sostenere in modo competente ed aggiornato scientificamente, la diade mamma-bambino.

Croce Rossa Italiana Comitato di Bra.

Danzarte Cherasco Asd: Un’associazione che offre uno studio della danza rivolto ai bambini dai 3 anni in su, dando la possibilità di studiare con insegnanti qualificati. Molte sono le attività della scuola: danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, high heels, afro, moderna adulti, fitness-pilates, danza cuore a cuore (in fascia o supporto ergonomico) e Baby Dance per i più piccoli.

Dott. Messa Elena (Psicologa – Psicoterapeuta) e Dott.ssa Pavanello Elisabetta (Psicologa – Psicoterapeuta): Confrontarsi sulla genitorialità. Spazio personale di ascolto per la mamma e per la coppia.

Doule di Mondo Doula: La doula è una figura professionale che si occupa del sostegno emotivo e del benessere della donna e della famiglia dalla gravidanza fino al primo anno di vita del bambino. È una donna che offre un sostegno su misura, intimo e confidenziale, nel pieno rispetto delle scelte delle persone che assiste. Offre ascolto, informazioni, orientamento e accudimento pratico e molto altro.

Erika Pinetti: Insegnante del Massaggio Infantile A.I.M.I in formazione, Educatore Prenatale e Educatore Baby Brains.

Farmacia Degiacomi: insieme a Monica Bielli per il progetto “SOS Allattamento”. Un progetto che vede coinvolte diverse farmacie che si sono formate secondo il modello OMS-UNICEF e offrono servizi gratuiti di pesata bebè, pit stop allattamento e cambio pannolino, assistenza su farmaci compatibili in gravidanza e allattamento, incontri gratuiti di sostegno alle mamme tenute dalla consulente professionale in allattamento.

Giovanna Orlando: counselor empirico-corporeo e consulente per la persona.

La Maison Sans Frontieres: Un'associazione che si occupa dei 13 piccoli ospiti della casa d'accoglienza di Kuma Tsame Totsi in Togo, Africa e delle famiglie disagiate del villaggio. Tra gli obbiettivi, insieme a quello di aiutare i locali a vivere (non solo a sopravvivere), l’associazione offre cure mediche, istruzione e valorizzazione delle loro capacità. Un'impresa difficile ma non impossibile.

Magia delle mamme di Lara Toini: Shop on-line dedicato alla cultura del “portare” in cui è possibile trovare supporti ergonomici porta-bebè, collane allattamento, cover copri-marsupio, pannolini lavabili e tanti prodotti per mamme e neonati.

Ostetrica Casale Roberta: Esperta in educazione e riabilitazione del pavimento pelvico, consulente allattamento ed esperta in educazione sessuale ed affettiva.

Pannolinoteca In Fondo all’Arcobaleno dell’Associazione di promozione sociale FiorInMissione: mamme che accolgono mamme che vogliono conoscere, toccare con mano, iniziare ad usare o scegliere nuovi modelli di pannolini lavabili.

Paola Pozzi: Capo sala infermiera pediatrica esperta in conoscenze olistiche, consulente Fiori di Bach, facilitatore Psyck K avanzato e maestria.

Photo Sunrise:Possibilità di partecipare gratuitamente a mini sessioni fotografiche per famiglie e mamme in dolce attesa a cura della fotografa Vidale Rossana. Eventuale acquisto di file e stampe presso lo Studio Photo Sunrise di Alba. Info in loco o al nr. 3381166354.

Studio Yoga Arya Asd: Un’associazione che organizza corsi di Vinyasa Yoga, Ashtanga, Hatha, Yoga in Gravidanza, pilates, discipline olistiche e orientali, danza cuore a cuore e altri numerosi eventi e masterclass, durante i week end, con insegnanti provenienti da diverse realtà e diversi stili.

UP Asd: scuola di circo e movimento che offre metodi educativi e formativi finalizzati alla crescita dell’individuo e dedicati ad un pubblico eterogeneo dalla gravidanza all’età adulta. Corsi di acrobatica aerea e a terra, equilibrismo, clown e teatro, giocoleria, danza, yoga, acroyoga e snowing,

Qui di seguito, il programma della prima edizione dell'evento “Rete mamma- maternage consapevole”:

H 10.00 Apertura

H 10.30 Yoga in gravidanza con Arpaterapia a cura di Beatrice Moro – Studio Yoga Arya Asd

Una pratica di Yoga per tutti i trimestri. Non è necessaria esperienza.

H 11.15 Yoga mamma-bebè con Arpaterapia a cura di Beatrice Moro – Studio Yoga Arya Asd

Una pratica yoga in condivisione con il proprio cucciolo 0-12 mesi.

H 14.15 Incontrare il perineo – Ostetrica Casale Roberta

Un laboratorio teorico-pratico dedicato alle donne.

H15.00 Quando nasce una famiglia – Dott.ssa Pavanello e Dott.ssa Messa

Un viaggio in equilibrio tra fatiche e meraviglie, dalla gravidanza al bebè.

H 15.45 I bambini non sono mai troppo piccoli per capire – Paola Pozzi

Quando si parla di vizi e sicurezza da 0 a 3 anni.

H 16.30 Dimostrazione teorico-pratica di disostruzione pediatrica e manovre salvavita – Croce Rossa Italiana Comitato di Bra

H 17.30 Mini Dance – Danzarte Cherasco

I bambini da 3 a 5 anni saranno accompagnati attraverso la musica alla conoscenza del corpo, dello spazio e dei diversi ritmi musicali.

H 18.10 Flash Mob Danza Cuore a Cuore con Valentina De Ciechi

H 18.20 Danza Cuore a Cuore – Valentina De Ciechi

Una lezione per chi ha già ballato ma anche per chi non si è mai approcciato a questa disciplina dedicato a mamme con il bambino in fascia o supporto ergonomico e mamme in dolce attesa (possibilità di prestito supporti in loco).

H 19.00 Meditazione del Cuore – Giovanna Orlando

Una pratica dedicata a donne in gravidanza, mamme, papà e bambini in fascia che con musica e dolci movimenti armonizza le proprie energie e il legame con il bambino

H 20.00 Chiusura





Durante tutta la giornata presso i diversi stand si svolgeranno molte altre attività tra cui

Trucca bimbi e Body Painting in gravidanza: durante la mattinata presso lo stand di Up ASD uno spazio dove attraverso la pittura sul corpo racconteremo insieme l’arte di diventare genitori

Laboratorio di circo, contatto e movimento: durante il pomeriggio presso lo stand di Up ASD uno spazio dedicato ai bimbi e ai loro genitori per condividere un’esperienza unica nel suo genere

Keep Kalm! Call an IBCLC: presso lo stand dedicato insieme alle consulenti in allattamento IBCLC Monica Bielli e Nicoletta Boero una chiaccherata con le domande delle mamme alle h. 10,30

Il Babywearing – L’arte di portare il proprio bimbo in fascia: presso lo stand FasciAmi con Amore - Fascioteca e Marsupioteca Itinerante Alba, Bra, Langhe e Roero h 11.30. Si parlerà dell’importanza del contatto, della fisiologia del portare,di come riconoscere i bisogni del proprio bambino e di come soddisfarli. Capire e toccare con mano i diversi tipi di supporti ergonomici (fasce, marsupi e semi-strutturati)

SOS Lavabili: presso lo stand Pannolinoteca In Fondo all’Arcobaleno una chiaccherata insieme a Irene e Michela h 15.00. Un incontro rivolto a chi sta pensando di utilizzarli, a chi pensa che non sia mai troppo tardi per passare ai lavabili o anche se hai già tentato ma ti restano dei dubbi

Letture ad alta voce presso lo stand delle Biblioteca Civica Arpino insieme al progetto “Nati per leggere” in diversi momenti della giornata, per bambini da 0 a 6 anni

Area Gioco Bimbi (0 – 6 anni) a cura di Baby Parking “A Piccoli Passi” per tutta la giornata

e molto altro ancora...

Ulteriori aggiornamenti e delucidazioni le troverete sulla pagina Facebook dell’evento “Rete Mamma – Maternage Consapevole” e sulla pagina Facebook “FasciAmi con Amore – Fascioteca e Marsupioteca Itinerante Alba Bra Langhe e Roero”.

Per informazioni potete contattare l’organizzatrice De Ciechi Valentina al nr. 3334188019 o mail valentinaconsulentebw@gmail