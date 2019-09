“Rete mamma- maternage consapevole”, evento per donne in gravidanza a Bra

L'unione fa la forza: sempre e comunque. Figuriamoci in momenti delicati come la gravidanza, il parto e i primi anni di vita del proprio figlio. In queste fasi non è raro che le mamme si sentano sole, confuse e a tratti inadeguate, vittime di una struttura sociale che le pretende perfette senza tuttavia prepararle al ruolo tramite la vicinanza e il supporto che la famiglia allargata garantiva. E' qui che interviene una rete di sostegno, conforto e orientamento in forte crescita, tessuta da professioniste/i del maternage consapevole capaci di fornire alle mamme l'ascolto di cui hanno bisogno.



Il 14 settembre, nel suggestivo contesto dei Giardini della Rocca di Bra, sarà possibile avere un assaggio della rete presente sul territorio in occasione dell'evento “Rete mamma- maternage consapevole”.

Consulenti per l'allattamento, esperte di babywearing, ostetriche, doule, professionisti del parent coaching, promotori di iniziative dedicate al binomio genitore/bambino: in un percorso articolato di stand ed espositori, saranno molte le professionalità di strutture pubbliche e private, a disposizione per fornire informazioni e offrire consulenza nell'ambito della genitorialità consapevole.



Oltre a questo, a partire dalle ore e per tutto l'arco della giornata, ci saranno numerose attività pratiche attraverso le quali avere l'opportunità di entrare in contatto diretto con figure professionali importantissime ma non sempre conosciute.



L'evento gratuito e realizzato con il patrocinio del Comune di Bra e in collaborazione con “Gli amici del Giardino della Rocca”, è organizzato da FasciAmi con Amore - Fascioteca e Marsupioteca Itinerante Alba, Bra, Langhe e Roero di Valentina De Ciechi, consulente Babywearing Italia, Consulente Clauwi Trageschule e insegnante di Danza Cuore a Cuore. “Essere genitori è meraviglioso ma le sfide sono molte” afferma l’organizzatrice. “La solitudine che spesso si crea attorno alle neo-mamme, di frequente accompagnata da una carenza di informazioni adeguate, può essere superata attraverso la vicinanza, il contatto e la consapevolezza del proprio essere madre. “Fare rete” rende tutto più facile!”.



“Stare accanto alle mamme non è soltanto un dovere, un servizio reso necessario dalle carenze del contesto socio-culturale attuale” commenta Valentina Tibaldi, doula dell'Associazione Mondo Doula. “Osservarle, tener loro la mano mentre recuperano dentro se stesse le risorse innate e le conoscenze ancestrali utili ad affrontare le sfide di ogni giorno, restituire come uno specchio l'immagine delle loro indubbie capacità: tutto questo è un onore e un privilegio”.



Ulteriori aggiornamenti e delucidazioni si possono trovare sulla pagina Facebook dell’evento “Rete Mamma – Maternage Consapevole” e sulla pagina Facebook “FasciAmi con Amore – Fascioteca e Marsupioteca Itinerante Alba Bra Langhe e Roero”. Per informazioni potete contattare l’organizzatrice De Ciechi Valentina al nr. 3334188019 o mail valentinaconsulentebw@gmail.