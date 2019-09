Saluzzo, Festa di San Chiaffredo, domani la tradizionale Fiera

Il fine settimana è dedicato alla festa del Santo Patrono: San Chiaffredo. Domani nel centro cittadino e nell'area del Foro Boario, dal mattino alla sera, si svolge la tradizionale Fiera di San Chiaffredo. Per la stessa sono previste modifiche alla viabilità. Oltre 250 bancarelle di commercianti nelle aeree di corso Italia, via S. Pellico, piazza Cavour, piazza Garibaldi, piazza Risorgimento, piazza XX Settembre. E, produttori agricoli al Foro Boario dove continua la Mostra della Meccanica Agricola. Sotto l’ala di Ferro di piazza Cavour, aperto fino a sera il 20° Salone Auto e Moto.

Al Foro Boario, sempre domani gran finale della Mostra Regionale della Frisona e Juonio Show con la valutazione finale degli animali e la cerimonia alle 12 di premiazione.



Per la festa del Patrono il calendario dei festeggiamenti prevede, questa sera, domenica 1 settembre alle 20.30 nel rialzo di Piazza Garibaldi, la serata danzante con il Polidoro Group. Si balla sul ballo a palchetto.



Martedì 3 settembre i festeggiamenti si chiudono con il tradizionale spettacolo pirotecnico (i fuochi di San Ciafrè sono offerti dalla Fondazione Bertoni). Alle 21,30 circa al Foro Boario.



Il programma del Settembre saluzzese fino al 3 settembre.

Domenica 1 settembre, ore 11.00, FAB Cortile

XXVI Edizione Saluzzo Musica Festival – Chitarrissima 2019

Junior Chitarrissima orchestra 2019

Info: SUZUKI



- Domenica 1 settembre, ore 15.30, Centro storico

Sulle tracce dei Santi

Visita a tema in occasione della Festa del Santo Patrono

Info: IAT – Tel. 800 392789 – saluzzo@coopculture.it



- Domenica 1 settembre, ore 21.00, Confraternita Croce Nera

International Festival of Harp Suoni d'arpa

concerto Ismael Ledesma, harpa Paraguay and HarpBeat trio

Info: APM



- Domenica 1 settembre, ore 21.00, Rialzo Piazza Garibaldi

Polidoro Group, serata danzante

Organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni

Info: FAB



- Lunedì 2 settembre ore 21.00, Rialzo Piazza Garibaldi

Serata danzante con Aurelio Seimandi e la sua orchestra, ballo liscio

Organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni

Info: FAB



- Martedì 3 settembre, ore 19.30, Confraternita Croce Nera

International Festival of Harp Suoni d'arpa

Concerto Maximilian Ehrardt baroque harp and Pedal Harp Young Talent

Info: APM



- Martedì 3 settembre, ore 21.00, Centro storico

I fuochi dai Musei di Saluzzo

Visita in notturna al cuore del centro storico, salita sulla Torre Civica o dal terrazzino merlato ottocentesco di Casa Cavassa per ammirare i Fuochi d’artificio e brindisi finale nel Chiostro di San Giovanni

Info: IAT - 800392789 – saluzzo@coopculture.it



- Martedì 3 settembre, ore 21.15, Foro Boario

Tradizionale Spettacolo Pirotecnico di San Chiaffredo

Organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni

Info: FAB