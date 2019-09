Raduno a Pian della Regina della Lega - Salvini Premier: i commenti dei parlamentari Bergesio e Gastaldi

Questo fine settimana si è tenuto il tradizionale raduno a Pian della Regina della Lega - Salvini Premier. Tanta gente con un occhio all’evoluzione dell’attuale crisi estiva di governo. Tanti inoltre i politici presenti, numerosi parlamentari e consiglieri regionali, capitanati dal Vice Presidente del Senato Roberto Calderoli e dal Capogruppo alla Camera Riccardo Molinari.



“Tanta gente come ogni anno - commenta il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Segretario Provinciale Lega - a dimostrazione del costante legame del nostro Movimento con le tradizioni e con il territorio. La rassegna odierna deve essere contestualizzata nell’ambito dell’attuale crisi di governo che sta assumendo sempre più connotati a dir poco grotteschi. Partiti che fino a qualche mese fa erano su fronti opposti si trovano ora a dover condividere programmi solo per la paura di dover lasciare una poltrona. È quindi ora di dire basta a questi governi non eletti e dare finalmente voce agli italiani e alle loro esigenze. Dalla Granda parte quindi oggi una forte voce a sostegno del nostro Segretario Matteo Salvini e di quanto fatto finora.

Un ringraziamento va infine a tutti coloro che hanno partecipato e a tutti i militanti che si sono adoperati per l’organizzazione dell’evento”.



“È da qui che oggi ripartiamo - continua l’Onorevole Flavio Gastaldi - per una decisa e determinata attività di opposizione governativa volta a mandare a casa un possibile nuovo governo antitetico al voto del popolo italiano. Vi aspettiamo quindi numerosi alle nostre prossime manifestazioni di Pontida il 15 settembre e a Roma del 19 ottobre prossimi”.