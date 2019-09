Lo sport fortifica, lo studio nobilita: l’UNVS Sezione di Bra a favore del sociale

Sarà il 30 settembre 2019 il termine ultimo per la presentazione delle domande per il progetto istituzionale della Fondazione CrBra che andrà ad assegnare borse di studio a studenti delle scuole medie inferiori e superiori meritevoli in ambito scolastico, sportivo e comportamentale.

L’iniziativa, ideata e fortemente voluta dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra del Presidente Paola Ballocco per gli studenti della città della Zizzola, vedrà come partner l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Sezione Provinciale di Cuneo e Gruppo Comunale di Bra che riconoscerà gli alunni residenti in città sede di realtà territoriali AIDO della “Granda”.

Il modulo di adesione, distribuito alle segreterie scolastiche grazie al MIUR di Cuneo con la disponibilità del Provveditore MariaTeresa Furci e del Coordinatore Ufficio Educazione Fisica Marcello Strizzi, dovrà essere inviato al Segretario UNVS Sezione di Bra Giuseppe Sibona Via Conti Petitti, 51 12062 Cherasco (CN) od in sana alternativa ad AIDO Sezione Provinciale di Cuneo c/o Vergnano Gianfranco Via Principi di Piemonte, 15 12042 Bra (CN).

L’iniziativa vede il patrocinio del CONI Nazionale e del quotidiano La Stampa con la cerimonia di premiazione che sarà celebrata a Bra, c/o l’Auditorium CRBra Sabato 9 Novembre ore 17.