Ferrovia Cuneo-Saluzzo: lavori ai passaggi a livello e chiusure di strade provinciali intersecanti

Per permettere i lavori di manutenzione ai passaggi a livello sulla linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo da parte della ditta Uniferr, la Provincia chiuderà temporaneamente al transito alcune tratti di strade intersecanti.

Il provvedimento entrerà in vigore per la provinciale 179 (tratto Centallo-Villata) a partire dalle ore 21,30 di lunedì 2 settembre 2019 alle 14 di martedì 3 settembre in località San Chiaffredo nel comune di Tarantasca.

La provinciale 188 (tratto Tarantasca-Busca) chiuderà dalle 21,30 di giovedì 5 settembre 2019 alle 14 di venerdì 6 settembre in località San Barnaba nel comune di Busca.

Infine, la provinciale 1 nel tratto Manta-stazione ferroviaria sarà chiusa a partire dalle 21 di venerdì 6 settembre alle 14 di sabato 7 settembre nel comune di Manta.

La ditta esecutrice dei lavori provvederà a transennare la zona e apporre la segnaletica direzionale di deviazione all’inizio delle testate dei tratti stradali interessati dalle chiusure.