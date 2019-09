A Mary Barale de "Al Rododendro" il premio "La Bisalta 2019"

In occasione della Sagra della Patata 2019 di Rivoira di Boves è stato assegnato, domenica 1 settembre, il prestigioso premio “la Bisalta” opera dello scultore Aldo Pellegrino.

Il premio è stato assegnato quest’anno alla bravissima chef Mary Barale già titolare del ristorante “Al Rododendro”.

La signora Barale inizia l’attività di ristoratrice nel 1973,mantenendo il profilo di trattoria fino al 1978, quando iniziano i viaggi oltralpe che la invogliano a innovare il tipo di cucina e l’impostazione del servizio. Pochi anni dopo la prima stella Michelin, assegnata dopo dura selezione, dalla più importante guida enogastronomica al mondo, era il 1982.

Anche il 1983 Mary Barale, è protagonista con un ulteriore stella Michelin, una delle pochissime donne, in quegli anni, ad ottenere questo importantissimo riconoscimento.

E’ quindi un susseguirsi, nonostante la sua proverbiale ritrosia ad apparire, di presenze in trasmissioni televisive di successo e citazioni in moltissime guide e libri di settore. Appare addirittura sulla rivista di bordo di “Delta Air Lines” Nel 2008, con 35 anni di attività chiude la sua esperienza di cuoca/ristoratrice e comincia la sua “attività” di nonna.

Negli anni hanno frequentato il suo ristorante importanti personaggi del mondo dell’imprenditoria, dello star system, e dello sport, di tutto il mondo. I nomi? La riservatezza per Mary è un segno distintivo. Possiamo rivelare che nel 1999, Gianni Agnelli in persona, la volle nello staff che preparò la cena per i 100 anni della FIAT, con 3000 ospiti!

Un aneddoto: un importante cliente straniero, a fine pranzo aveva commentato con i suoi commensali, la distanza ed i disagi per arrivare fino a San Giacomo, soddisfatto e compiaciuto per quanto aveva mangiato e bevuto, aveva esclamato” ALLA FINE DEL MONDO, HO TROVATO LA FINE DEL MONDO”.

Il premio “la Bisalta” 2019 è stato assegnato dall’associazione “Rivoira, Terra di Vita” a Mary Barale per il suo impegno alla valorizzazione dei nostri prodotti locali e del nostro territorio, che, grazie alla sua arte culinaria, ha fatto conoscere in tutto il mondo.