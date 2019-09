Cuneo non è paese per sportivi: la Granda non eccelle in nessuna specialità per qualità dello sport

Cuneo continua a non essere provincia che si contraddistingue per diffusione e qualità dello sport. E’ quanto risulta nella classifica di “Indice di sportività” elaborata da PtsClas pubblicato oggi, lunedì 2 settembre, da Il Sole 24 Ore. La Granda su 107 province analizzate resta nella metà bassa della classifica piazzandosi al 55° posto.

Nonostante il posizionamento non brillante la nostra provincia recupera, rispetto allo scorso anno, sei posizioni.



A comandare questa speciale classifica è la provincia di Trento seguita da Trieste, Macerata, Treviso e Cremona. Le peggiori, in questo tabellone, sono cinque province che si trovano al sud in particolare nelle isole. Chiude la classifica Enna al 107° posto (anche l’anno scorso la piccola provincia dell’entroterra siculo era fanalino di coda). Seguita da Sud Sardegna, Nuoro, Agrigento e Caltanissetta.



Per valutare la qualità dello sport sui vari territori sono stati presi in esame quattro aree tematiche: sport individuali, sport di squadra, sport e società e strutture sportive.



In nessuna di queste quattro aree la Granda compare nella top 10.



Anche andando nello specifico Cuneo non è mai presente. Ad esempio per sport individuali sono state valutate le società e i risultati degli atleti di ciclismo, atletica, nuoto, tennis, sport invernali, motori, sport outdoor, sport indoor e sport dell’acqua. Per sport di squadra: calcio professionistico, calcio dilettantistico, rugby, volley e basket. In nessuno sport Cuneo compare nella top 5.



Nemmeno prendendo in esami i parametri per la valutazione delle strutture sportive (atleti tesserati, dirigenti e tecnici tesserati, presenza di enti di promozione sportiva, tasso di praticabilità dello sport e attrattività degli eventi sportivi) o per sport società (presenza mediatica dedicata allo sport, sport e turismo, sport e natura, sport paralimpico, formazione, società centenarie, soci e anzianità dei club) la provincia di Cuneo è presente.



A pesare, probabilmente, in questa valutazione è la mancanza di una squadra professionistica di calcio che, come fa notare il Sole, pesa in totale del 10% della valutazione globale. Qui comandano le province di Torino, Bergamo, Ascoli Piceno, Genova e Ferrara.

Anche nel volley – che ha vissuto di momenti di gloria in passato – la Granda resta indietro, nonostante la presenza di una squadra in A1 femminile (Cuneo), una in A2 femminile (Mondovì) ed una in A2 maschile (Mondovì). In questo sport i primi 5 sono Macerata, Novara, Perugia, Trento e Modena.



Nemmeno negli sport invernali e nell’outdoor è presente Cuneo (nella prima guidano Bolzano, Aosta, Belluno, Trento e Sondrio nella seconda davanti Siena, Asti, Savona, Venezia e Rimini).

Cuneo si piazza quinta a livello regionale. Davanti alla Granda per qualità dello sport spiccano Novara (17^), Torino (24^), Verbania (48^), Biella (51^).

Dietro Cuneo solo Alessandria (63^), Vercelli (73^) e Asti (85^).