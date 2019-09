Mondovì, inaugurati i nuovi spazi parrocchiali a Sant'Anna Avagnina

Domenica 1° settembre a S.Anna Avagnina sono stati inaugurati i nuovi spazi ricreativi presso la Parrocchia.

I lavori erano iniziati nel mese di settembre 2018 ed oltre alla ristrutturazione del campetto da calcio e di pallavolo dell’oratorio è stata effettuata un’importante opera di risanamento per la regimazione delle acque piovane e delle fognature, che fino ad ora recavano danni alla struttura della chiesa, ai locali parrocchiali, nonché alla pavimentazione della pavimentazione del parco.

Questo è stato possibile grazie ai contributi economici ricevuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in questa giornata rappresentata dal Sig. Melino, dal Comune, dall’Associazione “Noi di S.Anna” e da una persona anonima e grazie all’impegno di molti Santannesi che chi per lavoro, chi come volontario si sono impegnati nella realizzazione di questi spazi.

La giornata è poi proseguita con un momento conviviale generosamente preparato dall’Associazione “Noi di S.Anna”, il cui ricavato di 700 euro è stato donato alla Parrocchia per le spese correnti.

"Il Consiglio Affari Economici della Parrocchia di S.Anna intende ringraziare tutti coloro che hanno preso parte ai lavori e alla giornata di inaugurazione e il vivaio Garden per aver offerto le decorazioni floreali".