Pedalata da Cherasco a Barcellona: la nuova impresa del Team Idea Bici

Anche il sindaco di Cherasco, Carlo Davico, ha voluto essere presente, col primo cittadino di Cervere Corrado Marchisio, venerdì 30 agosto, alla partenza della pedalata organizzata dal Team Idea Bici.



Dopo Roma, Lourdes, Assisi, Parigi e San Giovanni Rotondo, il gruppo di ciclisti arriverà a Barcellona, in Spagna. Pedaleranno per circa mille chilometri su un percorso diviso in sei tappe.



Alla partenza era presente anche il parroco dell'Oltrestura cheraschese, don Daniele Mollo, che ha impartito la benedizione.



"È sempre un piacere salutare e augurare buon viaggio a questo gruppo che ogni anno si mette in sella per raggiungere mete lontane - commenta il primo cittadino cheraschese, Carlo Davico -. Sosteniamo sempre lo sport e gli sportivi, in tutte le discipline, perché riteniamo importanti i valori che lo sport trasmette, sia ai giovani che a chi ha qualche anno in più. Seguiremo il viaggio dei nostri concittadini sui social dove ci saranno gli aggiornamenti sulle varie tappe".