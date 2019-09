Temperature in calo sulla Granda: temporali e instabilità solo per oggi

Oggi una perturbazione che ci lambirà appena porterà ancora un po’ di instabilità e temporali, ma poi, escluso giovedì in cui potrebbe esserci un altro passaggio perturbato, la settimana trascorrerà tranquilla con il solo ritorno delle temperature a valori più consoni al periodo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione:

- Oggi lunedì 2 settembre

Cielo irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali al mattino tra torinese, vercellese e novarese. Al pomeriggio possibilità di nuovi rovesci e temporali sparsi su alpi, cuneese e appennino ligure.

Temperature massime sui 25/29 °C, venti assenti o deboli al mattino, al pomeriggio rinforzi fino a moderati dai quadranti nordorientali, in ulteriore rinforzo in nottata.

- Martedì 3 e mercoledì 4 settembre

Ancora qualche precipitazione notturna sulle pianure nella notte di martedì per l’ingresso di un fronte freddo dal nord-est Italia, poi miglioramento generale e ritorno a giornate dal canone estivo con sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi e qualche rovescio isolato.

Temperature in leggero calo per via del fronte freddo che porterà aria più fresca da nord con valori massimi localmente non oltre i 27/28 °C e minime tra 14 e 18 °C. Venti forti da nord su Liguria domani mattina, in calo generale ovunque dalla sera.

- Da giovedì 5 settembre

Una veloce perturbazione potrebbe portare un po’ di maltempo nella sola giornata di giovedì, ma poi il resto della settimana dovrebbe trascorrere protetta da correnti anticicloniche settentrionali in quota che inibiranno lo sviluppo di ulteriori fasi di maltempo.

Le temperature subiranno ancora un leggero calo per l’ingresso di aria più fresca da nord.

- Previsioni locali:

