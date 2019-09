Vicoforte, guasto in cabina Telecom: l'intero paese è senza connessione internet

Dal primo pomeriggio di domenica 1° settembre l'intera cittadina di Vicoforte è piombata in una sorta di medioevo tecnologico.



Colpa di un guasto in cabina Telecom, che ha privato la città del Santuario della connessione internet, penalizzando residenti e attività commerciali, fra cui le banche, che in queste ore si ritrovano impossibilitate a svolgere qualsiasi tipo d'operazione, compresa l'erogazione delle mensilità pensionistiche.



Già ieri sono arrivate decine di segnalazioni alla Telecom, alle quali è stata data risposta univoca: attendere l'arrivo del tecnico fino a domani (oggi, ndr).



"In questi minuti - raccontano dal palazzo municipale - è in corso l'intervento di ripristino, con la prospettiva di risolvere il problema entro questa mattina".



L'inaccessibilità alle linee telematiche a Vicoforte dovrebbe dunque avere le ore contate.