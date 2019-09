Vicoforte, l'emergenza continua: ancora ko le linee telefoniche e ADSL. E la Fiera è dietro l'angolo...

Il medioevo tecnologico che avvolge Vicoforte dal primo pomeriggio di domenica 1° settembre pare purtroppo destinato a protrarsi per molte ore, fors'anche giorni.

Nonostante l'intervento effettuato quest'oggi, lunedì 2 settembre, dai tecnici Telecom, risulta tuttora irrisolto il guasto che ha mandato ko le linee telefoniche e ADSL.

Niente telefonate dal fisso e navigazione sul web, dunque: un disagio che sta arrecando danni non di poco conto ai privati e alle attività commerciali, incluse le banche, che questa mattina hanno dovuto dirottare i loro clienti presso le sedi di San Michele Mondovì e Villanova Mondovì per il ritiro delle mensilità pensionistiche.

Dalla Telecom confermano la presenza di un "guasto generalizzato", che richiede "un intervento di particolare complessità". Ad alcuni negozianti è stato detto di mettersi il cuore in pace almeno fino a mercoledì 4 settembre, nella migliore delle ipotesi, ma chiaramente il pensiero corre spontaneo alla Fiera del Santuario, l'evento di fine estate più atteso di tutto il Monregalese (e non solo) e in programma da sabato 7 a lunedì 9 settembre.

Qualora l'accesso alle linee telematiche risultasse ancora impossibile, in quei giorni l'opzione dei pagamenti elettronici non potrebbe essere proposta.L'auspicio della comunità vicese, comunque, è che la situazione venga riportata alla normalità nel più breve tempo possibile.