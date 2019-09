Viola, che sorpresa: il vescovo di Mondovì celebra la Messa domenicale

Gradita sorpresa a Viola, Comune della val Mongia, dove nella mattinata di domenica 1 settembre si è recato senza alcun preavviso il vescovo di Mondovì, monsignor Egidio Miragoli, al fine di celebrare la Santa Messa presso la chiesa di San Giorgio accanto al parroco locale, don Marco Giordanengo.



Tanti sorrisi e stupore generale fra i fedeli, con i quali il vescovo si è intrattenuto al termine della celebrazione eucaristica, conversando amabilmente e posando per le immancabili foto di rito.



"Monsignor Miragoli - riferisce l'assessore Federica Raviolo - è rimasto colpito dalla grande affluenza riscontrata in un nucleo abitato piccolo come il nostro, tanto da commentare: 'Non c'era così tanta gente neppure alla Santa Messa di Natale in cattedrale a Mondovì'. Siamo stati davvero felici e onorati della sua presenza e gli siamo profondamente grati per aver condiviso questi momenti insieme a noi e ai residenti di Viola".



Un fulgido esempio di vicinanza alla comunità, un elemento, di questi tempi, mai troppo scontato.