Accoltellò dipendente nella sua officina, meccanico a giudizio per tentato omicidio volontario

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo, dottoressa Emanuela Dufour, ha emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di S. G., cittadino del 1956, autore della violenta aggressione che lo stesso mise in atto nei confronti di un proprio collaboratore all’interno dell’officina meccanica agricola di Salmour di cui l’aggressore è contitolare insieme al fratello minore.



I fatti risalgono allo scorso 8 maggio, quando, al culmine di una lite, l’imputato inferiva una coltellata al collo e successivamente tentava di colpire con una sbarra di ferro il 47enne P. D., vedovo e padre di due figli maggiorenni, che vive da solo nel centro cheraschese.



A fermare l’aggressore era stato il fratello. L’imputato veniva arrestato dai Carabinieri di Fossano con l’accusa di lesioni gravissime. Imputazione che nel corso delle indagini si aggravava in tentato omicidio volontario, fattispecie di reato di cui l’uomo dovrà ora rispondere davanti al Tribunale di Cuneo con l’udienza già fissata per il prossimo 9 ottobre.



Un’imputazione che secondo l’accusa discenderebbe dall’avere S. G. compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare il decesso della sua vittima, prima aggredendolo con un coltello – e con questi colpendolo alla mandibola sinistra (la vittima ne avrebbe subito una ferita alla ghiandola parotide sinistra dalla quale sarebbe derivata una lesione totale del nervo facciale sinistro e una conseguente paresi facciale, con indebolimento permanente del busto e una deformazione del viso) –, poi rincorrendolo con una spranga di ferro.



L’imputato è difeso dagli avvocati Andrea Carpinelli del Foro di Cuneo e da Piercarlo Botto del Foro di Torino. La vittima ha già annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile per mezzo del proprio legale, l’avvocato Roberto Ponzio di Alba. "Chiederemo un risarcimento per i gravi danni morali e materiali subiti dal mio assistito – spiega quest’ultimo –. Secondo noi inequivoca è la volontà di uccidere e corretta la più grave imputazione di tentato omicidio. Lo conferma il colpo inferto in una zona vitale, l’arma usata e il successivo inseguimento della vittima sanguinante al fine di colpirla con una sbarra di ferro".