Bra, spaccata di notte in piazza Carlo Alberto: ladro fa incetta di smartphone e si dà alla fuga (FOTO)

Dopo la spaccata che una decina di giorni fa aveva interessato il negozio Vodafone di via Maestra ad Alba, questa notte un episodio per molti versi analogo si è verificato ai danni di Busso Hi-Fi, storico esercizio di elettrodomestici e telefonia in piazza Carlo Alberto a Bra.



Secondo le prime informazioni da noi raccolte, il colpo sarebbe stato tentato intorno alle tre di questa notte, lunedì 2 settembre, ad opera di un’unica persona. Il malvivente avrebbero infranto le vetrine dell’esercizio affacciate su via Mathis, facendo man bassa degli smartphone in esposizione.



Sempre secondo le prime ricostruzioni sarebbero circa una ventina i cellulari di ultima generazione spariti per mano del ladro, che si sarebbe poi dato alla fuga indisturbato.



Del caso si sta occupando la Polizia Municipale braidese, in mattinata impegnata presso l’esercizio per i rilievi del caso.