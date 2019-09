Cade nei boschi di San Damiano Macra mentre cerca funghi: salvato nella notte un 65enne di Torino

Intorno alle 21 di ieri (domenica) è scattato l’allarme per un cercatore di funghi, originario di Torino, disperso sulle montagne del Cuneese, a San Damiano Macra.

A.O., 65 anni, non è rientrato a casa, e quindi è partito il protocollo che viene attuato in caso di mancato rientro.

Oltre agli operatori del Soccorso alpino, sul posto, sin dalla serata di ieri, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, con la squadra di Dronero, il nucleo speleo-alpino-fluviale del Comando di Cuneo, le unità cinofile di Volpiano ed i Carabinieri di Dronero. I pompieri hanno messo a disposizione anche l’elicottero Drago, operativo con le prime luci dell’alba.

La centrale operativa del Soccorso alpino di Torino si è messa in contatto con la centrale dei Vigili del fuoco di corso Alcide De Gasperi, a Cuneo. È stato appurato che l’uomo si è recato a San Damiano Macra, in frazione Moschieres, dove possiede una seconda casa, a bordo della sua auto, una Fiat Grande Punto.

Auto che è stata ritrovata dal Soccorso alpino proprio nei pressi dell’abitazione, raggiunta con l’ausilio di mezzi fuoristrada. Di qui sono partite le ricerche, che si sono dirette verso il Colle Margherita.

Non si è reso però necessario l’intervento del mezzo aereo dei Vigili del fuoco, dal momento che, dopo alcune ore di ricerca, l’uomo è stato individuato, intorno all’una di notte. Era caduto nei boschi, non riuscendo più a proseguire e fare ritorno.

Provvidenziali si sono rivelate le informazioni che un amico del disperso, giunto in Val Maira con la figlia dell’uomo, ha fornito ai soccorritori, indirizzandoli (dal momento che conosceva bene le zone battute dal 65enne) nei boschi che da Borgata Moschieres scendono verso valle.

Ritrovato dai soccorritori, vivo, con un principio di ipotermia e con fratture multiple ad arti e torace, è stato condotto a valle, con l’ausilio di una delle speciali barelle in dotazione ai soccorritori, per le operazioni in ambiente impervio.

La discesa a valle si è rivelata non priva di difficoltà, considerata anche la natura del terreno. Poi, il 65enne è stato affidato alle cure dell’equipe della medicalizzata dell’emergenza sanitaria, giunta da Dronero, che lo ha trasportato al Santa Croce di Cuneo per tutti gli accertamenti del caso.