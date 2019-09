La polizia gli entra in casa dal balcone, servendosi di una scala: arrestato uno spacciatore 30enne di Cuneo

Obbligo di dimora per Michael Petronzi, 30enne di Cuneo arrestato in flagranza di reato lo scorso giovedì 29 agosto nell’ambito di un intervento per il contrasto allo spaccio. Il giovane era tenuto sotto osservazione da qualche tempo, in quanto ritenuto molto attivo nel contesto della movida cittadina.



Giovedì scorso il blitz che ha confermato i sospetti della Squadra Mobile di Cuneo. Mentre i militari erano appostati sotto casa dell’uomo, in via Schiaparelli, è arrivato un uomo ritenuto un cliente. Petronzi si è affacciato e lo ha fatto salire in casa, luogo dove avveniva per lo più la cessione di stupefacente. All’uscita, poco dopo, il cliente aveva addosso circa 3 grammi di marijuana.



I militari, certi di avere Petronzi in pugno, hanno quindi deciso di prendere in prestito una scala da un negozio di ferramenta della zona, per piombargli in casa e cogliere l’uomo di sorpresa. Sono quindi entrati, approfittando anche delle finestre aperte. Nell’appartamento la moglie del 30enne. Il marito non era in casa, ma in cantina, dove era stato allestito il “locale dello spaccio”: un piccolo laboratorio di confezionamento e vendita di marijuana e cocaina, con tutto l’occorrente. Petronzi è stato "beccato" mentre si fumava una sigaretta imbevuta di cocaina.



Non solo: cocaina è stata trovata all’interno di diversi telecomandi presenti in casa. La scoperta è stata fatta mentre uno degli agenti cercava di spegnere la televisione. Non riuscendo e controllando le batterie, ha trovato invece la cocaina. In totale circa 6 grammi. In casa, avvolti nel cellophane, in totale 22 grammi di marijuana.

Altri due arresti sono avvenuti in un paese fuori Cuneo. In manette un italiano e un albanese. Ingente la droga sequestrata: ben un chilo di cocaina, per un valore di circa 100mila euro e destinato probabilmente alla piazza di Cuneo ma non solo.



Gli arresti sono scaturiti da filoni di indagine collegati con l’arresto avvenuto nei giorni scorsi nel capoluogo, a seguito di un maxi sequestro di pasticche di ecstasy trovate in un borsone in casa di un 57enne tunisino.