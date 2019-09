Per cause in corso di accertamento, un'auto si è scontrata contro un trattore con rimorchio questa mattina a Tarantasca. L'incidente si è verificato all'incrocio tra via delle Vigne e via Tarantasca intorno alle 8.30.

Si segnala un ferito, trasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco (Cuneo e Busca), l'emergenza sanitaria, i carabinieri di Busca e la polizia locale di Tarantasca.