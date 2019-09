A Passo Libero: camminata e corsa campestre a Verduno

Giovedì 5 settembre l'associazione Verdunissimo organizza la IX edizione di “A Passo Libero”, manifestazione non competitiva a carattere ludico-sportivo a Verduno.

A Passo Libero è ormai un punto di riferimento per chi ha la passione del percorrere con passo più o meno agile il preziosissimo scenario del territorio verdunese.

Il percorso ha una lunghezza di 7 chilometri con partenza e arrivo dal Belvedere di Verduno tra i sentieri che si snodano attraverso l’anfiteatro verdunese sulle Langhe dove si alternano le vigne in geometrici filari, i noccioleti e il bosco naturale. La lunghezza non eccessiva e il magnifico scenario rendono il percorso perfetto anche per chi vuole fare jogging, fit walking e camminata con i bastoncini (nordic walking).

La manifestazione è inserita nel calendario delle manifestazioni approvate dalla UISP che garantisce la copertura assicurativa RC.

Programma