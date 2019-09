Grande successo per il Festival di Grinzano di Cervere: vince il concorso canoro il fossanese Andrea Trapanotto

Davvero un grande successo per il Festival di Grinzano di Cervere, che ha animato la piccola frazione lo scorso 31 agosto dopo 30 anni dall'ultima edizione.

Ben 17 i concorrenti in gara, che si sono esibiti su brani italiani. Due le giurie: una artistica (presieduta dall'artista Anna petracca) e una critica (presieduta dal banchiere Beppe Ghisolfi). Il voto della giuria artistica è andato ad Andrea Trapanotto, giovane commesso di Fossano, che ha incantato davvero tutti con la sua interpretazione del brano di Tiziano Ferro "L'ultima notte al mondo". Seconda classificata Beatrice Grimaldi, 17enne di Cervere, che invece ha vinto il premio della critica con il brano "Cambiare" di Alex Baroni. In terza posizione Marco Bertola, operaio di Mellea, appassionatissimo di Celentano, di cui ha presentato il brano "L'emozione non ha voce".

La serata è stata seguita da un folto pubblico, che ha apprezzato l'ottima conduzione di Roberto Mandola e della bellissima Aurora Fumeri e le esibizioni dei concorrenti in gara.

E proprio Mandola ha voluto riportare in auge un festival accantonato da tanti anni. "Mi sono messo in gioco, io sono una persona che di solito sta dietro le quinte. Una grande emozione, è stata una serata splendida, sono davvero contento. Ringrazio tutto il mio staff e tutte le persone che hanno collaborato per la riuscita dell'evento. Un grazie particolare ad Alessandro Cubeddu di Radio Centallo, per i suoi consigli e il suo aiuto nell'organizzazione".