Il 16 settembre al via la mosta per i 60 anni di Salesiani a Bra

Si avvicina il giorno dell’inaugurazione, fissato per lunedì 16 settembre alle ore 17 presso i Salesiani di viale Rimembranza, per la Mostra dei sessanta anni di Salesiani a Bra. Sessant’anni e non sentirli tanto da essere propositivi, sullo stile di don Bosco, nel coinvolgere una grande realtà imprenditoriale come la Dimar della famiglia Revello e realizzare nell’ex supermercato di via Piumati a Bra una mostra dinamica che ricordi questi sessanta anni. Un esperimento come “Oratorio fuori le mura” che sempre in via Piumati aveva coinvolto molti oratoriani e abitanti del quartiere oltreferrovia.



Obbiettivo dichiarato della Mostra, dal 16 settembre giorno dell’inaugurazione sino al 31 gennaio Festa di don Bosco presso i locali della Novella di Bra in via Piumati, quello di raccogliere il maggior numero di testimonianze, informazioni e ricordi per realizzare una pubblicazione che racconti questi sessanta anni di attività dei Salesiani a Bra. Per lunedì 16 settembre sono stati invitati i molti Salesiani che sono transitati nel loro percorso vocazionale a Bra. Dai Direttori della Casa, ai Direttori dell’oratorio a quelli del Centro di Formazione Professionale, agli insegnanti Salesiani e laici che hanno collaborato alla formazione di oltre seimila giovani tra Scuola Media, ITI e CFP.



All’inaugurazione parteciperanno le ditte storiche che hanno collaborato con i salesiani, a partire dalla Rolfo Veicoli Industriali per citarne una particolarmente loro legata, a quante in questi anni si sono impegnate nell’ospitare stage o collaborazioni con il CFP e l’ITI. Non mancheranno tra i presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale a partire dal sindaco Gianni Fogliato a chi come Bruna Sibille ha insegnato ai tempi epici dell’istruzione per conseguire la terza media per molti operai delle ditte Rolfo, CMB e Fimet.



Il programma prevede un momento di ricordo alle ore 17 presso la Casa Salesiana San Dominico Savio di Bra. Ci si sposterà poi in via Piumati presso i locali della Novella dove ad attendere i partecipanti sarà la Banda cittadina Giuseppe Verdi diretta dal Maestro Enea Tonetti.

Al taglio del nastro la Banda Giuseppe Verdi suonerà l’inno memoria degli oltre sei mila ex allievi di Bra “Giù dai Colli”. Si procederà poi alla visita dei locai della mostra che ricordiamo si alimenterà nel corso dei cinque mesi di attività dei materiali, testimonianze, ricordi di tutte le realtà che hanno costruito l’identità della Casa Salesiana di Bra.

Dalla scuola media, al’ITI al CFP, all’oratorio e cooperatori, alla Banda Musicale San Domenico Savio, entità che hanno educato, formato e preparato alla vita moltissimi giovani del territorio ampio che non si è limitato solamente alla citta di Bra.



E nello stile di don Bosco sarà un successo.