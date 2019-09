Amico Sport protagonista alla "Giornata dello Sport" di Robilante

Grandi e piccini si sono dati appuntamenti per una giornata all’insegna del divertimento e dello sport presso il campo sportivo “Felice Bosco” di Robilante domenica 1 settembre e ad accoglierli vi erano alcuni atleti della società sportiva cuneese; Enrico, Luca, Danilo, Silvia, Marta, Anna, Alice, Samuele, Mattia, Davide, Biancagiulia e Nicola hanno gestito in modo ottimale tutti gli aspiranti sportivi che si presentavano in prossimità del loro stand e di quello della podistica robilantese.

Accoglienza, gestione schede, assistenza alla partenza e all’arrivo per i bambini che volevano provare la corsa e nel salto in lungo e lancio del vortex, questi gli “incarichi” di Enrico e compagni.

“I nostri ragazzi si sono dimostrati ampiamente all’altezza del ruolo, mettendo in pratica tutti i valori che lo sport inclusivo insegna; Davide, in quanto atleta del paese è stato anche intervistato e alla fine tutti felici, ci siamo accomodati al tavolo per una gustosissima grigliata. Ringrazio i nostri atleti per la partecipazione, la Pro Loco di Robilante e al Comune di Robilante, il quale ci ha nuovamente invitati, dimostrando una viva attenzione verso la nostra realtà”, afferma la responsabile genitori Amico Sport, Silvana Viada.