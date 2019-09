Le parrocchie di Villanova Mondovì diventano smart con l'app inParrocchia

Chi ha avuto figli, nipoti, amici in campeggio con le Parrocchie di San Lorenzo e Santa Caterina in Villanova Mondovì ha trovato una bella sorpresa: le foto delle varie settimane quasi in diretta grazie all’applicazione inParrocchia, che ora è disponibile a tutti coloro che hanno uno smartphone (che sia iPhone o Android).

Su questa APP, facilmente scaricabile, si possono trovare tutte le informazioni possibili, dagli appuntamenti della settimana, al calendario delle Messe con le intenzioni per i defunti (così si può controllare che non ci siamo errori o dimenticanze), agli articoli del bollettino, alle letture del giorno, ai santi celebrati. E ancora tanto altro.

Come scaricare l’APP? Facile: per chi ha un iPhone occorre andare su App Store; per chi ha un altro Smartphone (con sistema Android) occorre fare clic su PlayStore, quindi si cerca e si scarica inParrocchia e si procede alla registrazione seguendo le indicazioni suggerite.

Infine, si cerca la Parrocchia San Lorenzo e Santa Caterina di Villanova M.vi e si naviga. Il tutto pienamente gratis. Uno strumento utile per la comunità, innovativo, al passo con i tempi e coinvolgente.