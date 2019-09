Borgo San Dalmazzo: i lavori sulla variante modificano il transito sulla direttrice con Cuneo

L’Amministrazione Provinciale di Cuneo sta provvedendo all’esecuzione dei lavori riguardanti il completamento della Variante all’abitato di Borgo San Dalmazzo, mediante la realizzazione della nuova pavimentazione sulla rotatoria situata tra la S.S. n. 20 e via XI Settembre.

A tale scopo, a decorrere dalle ore 7,00 del giorno 4 settembre 2019 fino al giorno 6 settembre compreso, è stata imposta la regolamentazione del transito a senso unico alternato gestita con impianto semaforico lungo la direttrice Cuneo – Borgo San Dalmazzo della rotatoria posta tra la Statale 20 e via XI Settembre e il divieto al transito a tutti i veicoli lungo la strada provinciale n. 23 denominata via XI Settembre dalla rotatoria della Statale n. 20 fino all’intersezione con via del Mulino e via f.lli Rosselli

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha pertanto autorizzato l’apertura al transito provvisorio, per il tempo della durata dei lavori, ai veicoli di massa superiore alle 7,5 t nei tratti di strada corso Mazzini, via Lovera, via E. Pais, largo Argentera e corso Barale.