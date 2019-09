A Cuneo due giorni di incontri per parlare di cambiamenti climatici

<tt>Il cambiamento climatico, che è il tema di quest’anno, sarà raccontato attraverso l'analisi scientifica e puntuale delle modificazioni in atto sul nostro Pianeta e sulla base dei 4 elementi essenziali: aria, acqua, terra e fuoco. Profondamente colpiti dall'azione dell’uomo, gli elementi stessi, una volta modificati, finiscono per colpire e cambiare il nostro stile di vita. </tt>

<tt>Ed ecco che a Green Park Festival si forniranno dati sulla qualità dell’aria e si faranno considerazioni su scenari futuri con il meteorologo </tt><tt>Paolo Bertolotto</tt><tt> (Arpa Piemonte) e </tt><tt>Alice De Marco</tt><tt>(Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta); si andrà a lezione della natura per apprendere i principi della permacultura con l’agronomo barese </tt><tt>Ignazio Schettini</tt><tt> e si parlerà del consumo di suolo con </tt><tt>Alessandro Mortarino</tt><tt>(coordinatore nazionale del Forum Salviamo il Paesaggio); </tt><tt>Angelo Tartaglia</tt><tt> del Politecnico di Torino ci mostrerà i passi per la costituzione di una grande comunità energetica in Piemonte; sarà affiancato da </tt><tt>Sara Capuzzo</tt><tt>, presidente di ÈNostra. Infine l’acqua, in un maxi-convegno che raccoglierà gli interventi di </tt><tt>Giulio Conte</tt><tt>, </tt><tt>Maurizio Battegazzore</tt><tt> e </tt><tt>Aristide Viero</tt><tt>.</tt>