Attraverso la memoria arriva alla 21ma edizione, cinque giorni di iniziative per ricordare i mille ebrei di Saint Martin Vésubie (VIDEO)

Lunedì 2 settembre è stata presentata presso la sala Vercellotti nella sede dell'Atl del cuneese le iniziative legate alla manifestazione "Attraverso la memoria".

L'evento vuole commemorare i giorni tra il 9 settembre e il 13 settembre 1943, quando circa mille ebrei concentrati nella residence forcée di Saint Martin Vésubie in Francia dalle autorità di occupazione italiana, percorsero i sentieri che conducevano in Italia, attraverso il Colle di Finestra (m. 2474) e il Colle di Ciriegia (m. 2543), per sfuggire al feroce sterminio nazifascista.

Tre giorni di eventi ed iniziative che culmineranno domenica 15 settembre alle ore 12 con l'incontro di italiani e francesi, partiti a piedi da San Giacomo di Entracque e dal rifugio Madonna dí Finestra a Saint Martin Vésubie, al Colle di Finestra per un momento di riflessione transfrontaliera.

La giornata di domenica 15 sì chiuderà a Valdieri con l'intitolazione della Sala Conferenze dell'Ente Gestione Aree Protette Alpi Marittime ad Albero Bianco, partigiano, promotore e primo presidente del Parco dell'Argentera.

La rassegna di eventi dedicati a "Attraverso la memoria" si aprirà invece a Borgo San Dalmazzo venerdì sera 13 settembre presso l'Auditorium Bertello con interventi sul tema "Ogni ricordo è il presente", cui seguirà il concerto dei maestri Ezio Ghibaudo (fisarmonica) e Francesca Villiot (violoncello). Ingresso libero con pre-distribuzione dei biglietti presso l'ufficio turistico di Borgo San Dalmazzo.

Tra i momenti salienti del programma, nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre a Cuneo si terranno la commemorazione e l'inaugurazione di una targa a memoria delle otto persone, tra cui sei ebrei, assassinate dai nazifascisti il 26 aprile 1945 sotto la quinta arcata del viadotto Soleri.

Nella stessa sera, presso il Cinema Teatro Monviso di Cuneo, la conclusione della rassegna con la proiezione del film "Liesel — Storia di un esodo sotto una buona stella", di Fabio Gianotti e Sante Altizio alla presenza dei registi. Cuneo ricorda, con la posa di una targa commemorativa, l'eccidio del 26 aprile 1945 , quando otto civili — di cui sei ebrei — vennero fucilati dai militi della Brigata nera sotto le arcate del "Viadotto Littorio", l'attuale Viadotto Soleri.

I giorni precedenti la Liberazione erano stati segnati da eventi frenetici tra le file dei nazifascisti: riunioni convulse in Prefettura, roghi di documenti compromettenti, la fuga ignominiosa di circa duecento fascisti, tra cui i maggiorenti della RSI cuneese: il Prefetto Galardo, il questore Bonati, il federale Ronza, il podestà Cajani, il comandante della Guarda nazionale repubblicana 'Bassani, insieme a molti membri dell'Ufficio politico investigativo.

Poi, con il precipitare della situazione e la percezione della sconfitta, il dilagare della vendetta cieca da parte degli sgherri dell'Upi: la mattina del 25 aprile, dietro al muro del Cimitero urbano, la prima fucilazione indiscriminata di 5 detenuti, prelevati dalle celle della Leutrum, e, a seguire, mentre in Città già fervevano i preparativi dell'insurrezione, la strage del Viadotto. Sei ebrei arrivati da Saint Martin de Vésubie, catturati in seguito a una spiata tra Cervasca e Cornaletto di Demonte, vengono trascinati insieme al partigiano istriano Francesco Terrazzani (nome di battaglia Rubro) e all'operaio Biagio Giordano, appena ventunenne, sotto la quinta arcata del ponte e lì fucilati da alcuni militi della Brigata Nera.

Accanto agli altri caduti durante l'insurrezione cittadina, i cui nomi già compaiono nelle lapidi che costellano le vie di Cuneo, il Comune ha deciso di ricordare le otto vittime del Viadotto posizionando sul luogo dell'eccidio una targa che verrà inaugurata mercoledì 18 settembre alle ore 17. Interverranno Gigi Garelli, direttore Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo Dante Livio Bianco, Franco Revelli, rappresentante ANPI Cuneo e Joélle Hansel, directrice de programme au Collège international de philosophie, Paris.

A QUESTO SITO è possibile consultare il depliant con tutti gli appuntamenti della cinque giorni